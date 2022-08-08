海外抵港檢疫3+4｜放棄與內地通關？李家超稱無矛盾：兩邊都推展

特首李家超今早（8日）主持「應對疫情指導及協調組」記者會，宣布海外或台灣抵港人士酒店檢疫日數改為「3+4」，即3天酒店檢疫及4天家居醫學監測，「紅黃碼」亦同步推出，本周五（12日）起實施。

被問到是否代表放棄與內地通關，李家超回應指，與世界接軌及內地通關，兩者並無矛盾，強調與內地正密切商討通關可能性，「兩邊都推展」，但暫時不會透露細節。



與內地未有共識前不會公布

李家超表示，與世界接軌同內地通關也是需要做的事，但目前兩地管控疫情風險的要求不一，內地採用「7+3」防疫政策，他認為若要與內地往來，香港政府需要尊重內地政策。

他期望在不加大內地防疫風險下，減少通關不便，政府亦有向內地交代本港防疫政策改變和情況，強調港府與內地一直有緊密溝通，商討方案，但暫時仍未有共識，以免資訊混亂，因此有兩地有共識前不會公布討論方向。

李家超主持「應對疫情指導及協調組」記者會。（李澤彤攝）

強調非「躺平」 須平衡風險和經濟動力

李家超表示，從海外或台灣由機場抵港人士的「3+4」檢疫新安排是防疫政策重要一環，強調當局整體政策並非「躺平」，而是控制確診數字。他說，要平衡風險和經濟動力，在風險可控情況下，維護民生活動和香港競爭力，盡量讓社會有最大動能和經濟活力。

他又指，要減重症和死亡，保護高風險人士，包括一老一幼，會繼續全面積極推動疫苗接種計劃。