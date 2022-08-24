北上港生設特殊通道　教育局暫接391宗申請　85%擬循陸路過關

教育局公布協助香港學生入境內地開學的便利措施，包括廣東省將港生納入粵港陸路口岸「人文關懷通道」，以及增加來往香港與內地城市的航班，讓學生優先訂票，有需要的學生須於本周五（26日）前填寫電子表格申請。

教育局副秘書長李忠善今日（24日）表示，當局已收到391人登記，截至昨日下午5時的101宗申請中，有85%學生希望經陸路北上，主要前往廣東和福建等地，另外15%學生希望乘坐飛機返回內地。他稱，經陸路北上的學生獲確認身份後會收到電郵，到指定網站領取過關名額及預訂檢疫酒店；乘坐飛機的學生則會收到航空公司特設的聯絡方式，優先預訂機票。



陸路58人赴粵、13人赴京、13人赴閩

李忠善在電台節目上指，截至昨日，登記經陸路返回內地的學生，有58人前往廣東、13人前往福建及13人前往北京。他稱，待內地當局向教育局確認申請者資格，局方會盡早通知學生，最遲出發前一日通知，提醒學生做好準備，預先收拾行李。

對於有議員擔心局方太遲通知，導致學生趕不及取得陰性檢測報告。李忠善強調，教育局不會等到最後一刻才通知學生，相信只要局方與內地部門保持聯絡，出發前一日才通知的情況不會出現。 他說，內地當局與航空公司商討增加服務班次，將預留機位給已登記的學生，相信增加航班有助穩定機票價格。

楊永杰倡政府包機接送學生北上，讓學生能以合理價錢購買機票。（資料圖片）

楊永杰倡包機接送學生 穩定機票價格

立法會議員楊永杰認為，政府應「幫人幫到尾」，與航空公司商討容許學生以指定價錢購買機票，或以包機形式接送學生，讓學生能以合理價錢購買機票。他說，現時往返內地的航班少，9月仍有機位，但價格已升至過萬元一張，即使加開航班，若乘坐人數不多，學生可能仍須支付昂貴機票，加上抵埗後的隔離酒店費用，成本非常高昂。他建議，政府不用安排包機前往多個內地城市，而是可以安排包機前往上海等重要城市，學生再乘坐高鐵前往目的地。

廣西中醫藥大學三年級學生Michael在同一節目表示，今年不少須返內地上課的學生都感到徬徨，因為自7月起便難以預訂金巴車票，相信今次措施能幫助到他們。他又指，據自己經驗，在香港進行核酸檢測一般當晚便能取得報告，料過關前進行核酸檢測的問題不大。