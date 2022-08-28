政圈風聲︱個案飆升牽動復常？政界憂收緊限聚　再陷「黑暗時期」

新冠確診個案趨升，今日（28日）新增個案達9,708宗，直迫一萬，近日亦有一系列新措施推行，包括出席8人以上宴會須持快測陰性證明、70歲或以上確診長者若未打第二劑疫苗須強制入住隔離設施等。醫務衞生局局長盧寵茂日前表明，不希望收緊社交距離措施，但如疫情繼續上升或「別無選擇」。

有政界人士直言，市民對確診個案最深層的恐懼，並非感染病毒本身，而是擔心再像過去幾波疫情般大幅收緊社交距離措施，希望政府盡快「落閘」，清楚向社會說明復常之路不會改變，不用擔心再回到像今年初的「黑暗時期」，否則社會惶惶不可終日，既不利防疫也不利政府管治。



▼8月28日起 出席8人以上宴會須持快測陰性證明▼



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社會抗疫疲勞 產業已受「內傷」

今年初第五波疫情大爆發，特區政府一度以最嚴厲的社交距離措施應對，包括食肆最多2人一枱、禁晚市堂食、多個表列處所關閉，但疫情一發不可收拾，現實上出現「病毒未清零，經濟民生先清零」的慘況，市民日常生活大受影響之餘，個別行業如餐飲、旅遊、文化藝術等，亦因為無法忍受隨時收緊的防疫政策而倒閉，從業員索性轉行不願回歸本行，對本地產業結構深度的創傷；營商和投資環境亦大受影響。

多名商界背景的資深建制派都明確表示，香港社會難以再承受一次處所關閉、社交距離大幅收緊的「黑暗時期」。其中一人提醒，香港政府如果想透過11月兩場大型國際活動，即金融峰會及國際七人欖球賽，重新「省靚香港招牌」，連通國際，就不可能再收緊防疫措施，否則不用再想。

香港國際七人欖球賽上次舉辦已是2019年。（資料圖片／李澤彤攝）

政府最擔心拖垮醫療系統

本屆特區政府多番強調要「精準抗疫」，明白到「一刀切」政策對社會的傷害，據聞，政府亦知道確診個案數字本身未必最重要，真正的核心關注有三：不要拖垮醫療系統、防止重症和死亡個案上升，以及與內地通關。亦因如此，盧寵茂日前在疫情記者會上「嗌救命」，質疑私家醫院沒有好好協助收治轉介病人，正正表達政府這方面的重視。

▼8月26日 醫務衞生局局長盧寵茂出席疫情記者會▼



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陳凱欣：再關閉處所市民會反彈 倡再做「全民快測」

立法會議員、曾任食物及衞生局政治助理的陳凱欣指，現時最大的問題是公立醫院負荷不到急增的確診病例，雖然大部份市民已打齊針，但始終確診基數大了，難免影響公院負荷能力，以及其他非染疫病人獲得的服務。她指，明顯地市民對社交距離措施的忍耐力有限，很難再像今年初般大規模關閉處所、禁止晚上堂食，社會必然會反彈。

不過她認為，政府不可能放任個案飆升不管，因此可以循一些有針對性的方向加強抗疫，例如將未打齊針確診者強制入住隔離設施的年齡下降到60歲、學童未打針者須延遲開學、透過「安心出行」自動追蹤確診個案及警告密切接觸者；至於一些較高傳染風險的活動如健身，則可重新收緊戴口罩的要求，如有處所違規導致群組感染，則只懲罰相關的處所而不是整個行業，「一定要讓各行各業繼續營業，但要求大家多做一步，像增加快測要求。」

陳凱欣又指，既然病毒揮之不去，政府也可以透過其他方法減低擴散風險，例如在9月找幾個特定日子，舉行類似今年4月的「全民快測」活動，向市民清晰傳達「政府都不想大幅收緊社交距離，麻煩大家一起合作連續幾日做快測」的訊息。

狄志遠：應清晰表明「復常之路不會變」

新思維立法會議員狄志遠指，今時今日防疫最重要的是防止重症和死亡，如果政府一見個案上升就一味收緊措施，市民會有不滿，已流失的人才也不願意重投相關行業：「希望政府清清楚楚告訴市民，我們的復常之路不會改變，不會再大幅收緊社交距離措施，不要時鬆時緊，令市民及市場無所適從。」

張宇人：不希望再收緊 業界防疫措施向來做足

行政會議成員、自由黨飲食界議員張宇人表示，非常不希望政府再收緊社交距離措施，而飲食業處所向來病毒傳播情況也不嚴重，政府之所以要求出席宴會人士出示快測結果，也是因為有醫管局員工婚宴群組爆發。他指業界一向自律，防疫措施做得很好，部份人甚至未等政府要求已經要求員工做快測，「我自己都日日做快測，2月做到現在，一星期甚至做兩次核酸測試，其實就不太難」。

張宇人又指，眼見現時疫情發展，業界擔憂政府政策改變是十分自然的事，坦言經歷過去幾輪疫情後，飲食業界已「死下死下」，如果真要做某程度上的政策收緊，也應該盡早幫補食肆過渡，但重申不希望有這些事情發生，尤其飲食業即將踏入中秋節旺季，「政府也解釋過會精準防疫，而現時出問題的是『一老一嫰』患者，出現重症，相信當局會找到合適的方法。」

梁熙：不值得為個別病樹 影響整片森林

民建聯衞生政策發言人、立法會議員梁熙指，香港需要往復常的方向發展，如政府措施時鬆時緊，就會進退失據，未殺病毒先殺各行各業，應該做到精準抗疫，如果大幅收緊社交距離措施，「其實就是為了一些病樹，令整個樹林受影響，在重症率、死亡率低的情況下，並不值得。」

他認為私家醫院應更加主動合作，與公立醫院做好分工，接收更多非新冠病人，「目前13間私院提供364張病床，收公院轉介的病人個案，但現在只用了202張，轉介數字極不理想，希望私院加快接收及加大接受的數量。」這樣可以避免疫情明顯影響非新冠患者入院接受治療，導致無可奈何地收緊社交距離政策。