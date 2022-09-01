政協青年聯會新一屆執委會就職　李家超：青年面對挑戰與機遇並存

香港政協青年聯會（政青）今日（9月1日）舉行慶回歸25周年暨第五屆執委會就職典禮。特首李家超致辭時表示，特區政府重視青年健康和多元發展，期望政青可帶領香港青年繼承愛國愛港的傳統，引領他們投入國家的發展。



香港政協青年聯會舉行慶回歸25周年暨第五屆執委會就職典禮。（李澤彤攝）

出席活動的嘉賓包括財政司司長陳茂波、中聯辦協調部部長朱文、外交部駐港特派員公署國際部主任王琪、立法會主席梁君彥、行政會議召集人葉劉淑儀等，以及多名立法會議員。

特首李家超透過視像致辭，形容現時青年是生活在挑戰和機遇並存的年代，感謝政青成立8年以來的貢獻，期望政青可紮根社區團結青年力量、深耕專業技能拓展內地網絡，助港青投入大灣區建設及融入國家發展大局、引領青年深入認識國家發展和世界格局，說好香港故事。

李家超又指，國家主席習近平在七一重要講話中提及要關愛青年，本屆政府將制定青年發展藍圖，為青年健康和多元發展，創造上流機會。

政青第五屆執委會主席鄧灝康致辭時表示，新一屆執委會將深入了解青年所思、所想、所求，擔當青年與政府溝通的橋樑。

陳茂波：同心圓計劃助反修例青年 推動社會互相扶持

陳茂波致辭指出，政青成立8年來積極服務社會，而中華民族偉大復興是不可逆轉之勢，香港亦處於良政善治新發展階段。他形容青年擁有兩個寶貴資產，一是時間，只要青年人的規劃方向和方法正確，時間的力量可以造就成功；二是格局，國家改革開放是人類歷史上從未見過的偉大成就，國家在面對不同壓力之餘，也有更廣闊的空間予青年發展。

陳茂波憶述，政青今年推出的「同心圓計劃」，協助一些於反修例事件中已負上法律責任並願意改過的青年人，配對合適的就業和就學機會，讓他們親身參與社企，或為公益事業出一分力，讚揚政青推動社會互相扶持。