清理棄車︱運署認權責有爭拗：如後巷係咪路？年內修例罰款或過萬

申訴專員批評在處理廢棄車輛問題上，政府部門一直權責不清，運輸署署長羅淑佩接受電視訪問，承認過去在協調清理時，部門間就管轄權不時有爭拗，舉例「後巷係唔係路」就是其中一個爭議點，運輸署認為不屬道路所以不會負責，但新政府強調做實事，在政務司副司長統籌下，各部門都著手處理，有共識不再爭議，目前清理進度良好。

羅淑佩又指，修例加強棄車罰則今年內將提交立法會，預料明年第一季通過，不排除罰款將定於過萬元，甚至可能判監。她指罰則須具阻嚇力，一定不可能只收回清車成本，強調運輸署「唔係清垃圾㗎」，而棄車除佔據官地，有機會阻塞逃生通道，重則損害人命。



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運輸署「唔係清垃圾㗎」 罰款不止收成本

政府計劃循發牌安排處理棄車問題，車主如兩年無續牌、又無取消登記或取得豁免，即屬犯法，屆時將面臨罰款或判囚。羅淑佩指，一般劏車費用不多，只需「一千幾百」，妥善處置廢車是車主的責任，不可能因為無價值而不處理，所以罰款不可能只收成本，政府也不會以公帑補貼，強調並非出現劏車廠不足、供求不均的現象。

申訴專員批評問題存在已久，修例是亡羊補牢，羅淑佩承認是「補救」，政府自2021起進行過四次聯合行動，共清理1,500輛棄車，當中9成為電單車，而私家車棄置量較少。過往部門間就權責確有爭拗，如「後巷」在運輸署立場不屬道路，但現時看到廢棄電單車較多，「後巷係駛到入去」，所以不再爭議「係唔係路」，反而著手聯合處理。

羅淑佩指，這屆政府目標清晰，希望做實事，會視乎資源繼續清理行動，估計每一次行動，可以清理上百輛廢車，在地區民政處協調下成效更好。

羅淑佩又談到無牌街渡問題，她說目前有70幾條街渡由運輸署發牌，署方的責任是巡查，以確保提供到足夠服務，有需要時會建議營辦方增加班次。至於有快艇載客，屬海事處管轄。她說，運輸署已因應申訴專員的批評，準備了A2尺寸的牌照告示，供持牌街渡貼在船身，供市民識別，碼頭亦會有告示。