工聯會倡簡化藥物註冊制度：國藥港用　建立本地數據庫助研發

本港藥物受藥物註冊制度規管，不過由於審批需時，新研發藥物往往要等待數年才獲批在港使用。工聯會立法會議員鄧家彪、陳穎欣、社區幹事李嘉恒，以及臨床腫瘤科專科醫生區兆基今日（5日）舉行記者會，要求政府放寬藥物註冊制度、接納中國認可藥物，和建立數據庫，以加強對病危人士的支援。



鄧：香港歧視緊自己國家

區兆基解釋指，目前香港的藥物註冊制度採用「第二層審批」，即若要為新研發的藥物在港提出申請註冊，須先在制度中的32個列表國家或地區內，如美國、英國、日本等，取得兩個或以上的藥劑製品證明書（CPP），惟中國內地現時並非在列表國家之內，鄧家彪直言：「中國預期人均壽命長過美國，代表中國研發藥物嘅質素，我覺得香港歧視緊自己國家，優待其他國家！」

鄧家彪以鼻咽癌為例，指歐美等地的病例較中國少，因此難以研發出良好的醫治藥物，惟中國經大量病例和臨床實驗，已研發出每月只需$8,000的抗癌藥物，較現有的每月3至4萬藥費便宜很多，而且有明顯效用。因此，鄧家彪向政府建議應接納由國家藥品監督管理局（NMPA）發出的CPP，讓中國內地所研發的藥物可用於本地藥物註冊申請，指國藥不單有效用保障，價格亦能控制在合理範圍內。

另外，工聯會亦提出建立本地數據庫。陳穎欣以2018年自然期刊中的報告實驗為例，指當時邀請了15萬人進行藥物測試，當中只有7%為亞洲人，她認為歐美對亞洲人的研究數據不足，難以掌握亞洲人的體質，繼而研發出最適合亞洲人的各種藥物。因此，工聯會建議香港可利用大灣區優勢，推動本地成為區內藥物臨床研究發展樞紐，建立本地數據庫，以進行更多臨床實驗。陳穎欣表示：「這有助為藥物註冊提供更多中國人數據，有助內地藥物走向內地外，亦可增加危急的病人使用新藥的機會。」

李嘉恒則表示，現時本港藥物註冊和審批時間過長，平均需時約2至3年，令不少病人未能在港及時使用新藥：「對病人嚟講，只要有一張CPP就可靠，佢地為咗可以延長壽命，唔會介意去付出更多，例如『試藥』，佢地甚至因為要等太耐，而寧願去其他地方醫病。」

李嘉恒促請政府簡化藥物註冊程序，指：「每個國家或地區藥物都有自身考慮，但呢啲考慮未必適用於香港。長遠嚟講，香港應放寬藥物註冊要求，由2張CCP，減為1張CCP，以縮短註冊時間。」