夏寶龍於珠海會見賀一誠　讚澳門對接國家發展、居民配合穩控疫情

《澳門日報》報道，全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今日（9月5日）下午在珠海市，會見澳門行政長官賀一誠，聽取澳門當前形勢和特別行政區政府有關工作情況的彙報。澳門中聯辦主任鄭新聰亦有陪同會見。



港澳辦主任夏寶龍。（資料圖片）

讚澳門居民配合防疫措施「好樣的！」

夏寶龍表示，中共總書記習近平和中央高度重視港澳工作，始終關心港澳同胞的福祉、關心港澳經濟社會的發展。習近平今年七一在香港出席活動期間，亦親切會見並充分肯定賀一誠的工作，對澳門工作提出殷切希望，充分體現了習近平總書記和中央對澳門工作的高度重視和對澳門同胞的深切關懷。

夏寶龍指出，在百年變局和世紀疫情交織疊加的背景下，面對澳門經濟社會發展中遇到的各種困難和挑戰，行政長官帶領特區政府團結社會各界、凝心聚力、迎難而上、扎實工作，澳門總體局勢保持穩定，特別是打贏打好疫情防控戰，及時推出保就業、穩經濟、顧民生一系列措施，持續有效紓解民困；主動對接國家發展戰略，努力推進橫琴粵澳深度合作區建設；不斷完善維護國家安全的法律制度和執行機制，確保澳門的政治安全和社會穩定。他大讚：「在疫情防控過程中，廣大澳門居民積極支持、配合特別行政區政府嚴格落實防疫措施，為澳門在較短時間內控制住疫情作出了重要貢獻，廣大澳門居民都是好樣的！」

夏寶龍表示，新冠肺炎疫情對澳門衝擊影響很大，行政長官和特別行政區政府是特別行政區的「當家人」，要履行好第一責任人的責任，繼續統籌抓好疫情防控和經濟社會發展，全力以赴確保社會大局穩定。「祖國始終是澳門保持長期繁榮穩定的堅強後盾，中央始終堅定不移支持澳門發展經濟、改善民生。中央有關部門將根據特別行政區政府的提請，積極研究推出支持澳門旅遊發展、加快橫琴深合區建設等政策措施，保持澳門經濟社會長期繁榮穩定。」

賀一誠：始終堅持疫情防控「動態清零」總方針

賀一誠表示，感謝中央對澳門的關心和支持。他表示，特區政府將按照習主席的指示和中央的要求，立足當前、著眼長遠，勇於擔責、穩中求進，始終堅持疫情防控「動態清零」總方針不動搖，持續有效紓解民困、改善民生，不斷加強內地與澳門人員往來和經貿合作，努力推動經濟復甦，謀劃促進經濟適度多元發展，全力維護澳門社會安定穩定。

鄭新聰表示，夏寶龍專程來珠海會見賀一誠，傳遞了中央的關心關懷，體現了中央對澳門工作的高度重視，極大增強特區政府和社會各界應對挑戰、共克時艱的信心。「中聯辦將堅決貫徹落實習近平總書記的重要論述重要指示和中央各項決策部署，堅定支持行政長官和特區政府依法施政，積極推動澳門經濟社會發展各項工作取得新成效。」

報道提到，港澳辦有關領導也同時到珠海調研，與澳門相關人士深入交流、了解澳門經濟社會發展有關情況。

《香港01》向本港特首辦查詢特首李家超有否獲安排與夏寶龍會面，特首率口頭回覆指出，行政長官仍然在港，沒有其他補充。