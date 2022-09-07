查史美倫：港勝在「能中國所不能」 背靠內地資金、又獲國際信任
撰文：文睿
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香港交易所主席查史美倫今日（7日）出席論壇，談及香港如何延續自身優勢。她表示，香港與內地的營商體系各有不同，須互相體諒理解，寄語港府要協助國際走進大灣區：「兩邊都好多渴求。」
查史美倫在港大的一個論壇，發表題為「延續香港獨特優勢：鞏固『超級連繫人』地位」的演講。她認為，香港無論在中國或國際上，都處於十分獨特的位置，除了背靠中國，更與世界有緊密聯繫，因此可協助中國走向國際：「香港有完善的制度，例如法治、高透明度，有不少外國投資者十分信任本港貿易市場。而內地有龐大資金，若中國提供資金、香港提供平台，這絕對是香港的原有優勢。」
港應為外國企業帶路進入大灣區
至於作為「超級聯繫人」的香港，該如何協助中國走向國際？查史美倫認為，港府須明白兩地營商環境大有不同：「唔係所有喺香港做嘅野，都可以喺中國到做。」不過，她強調內地發展多年，部分市場，例如上海甚至已超越香港，兩地合作時必須互相理解。
查史美倫認為「大灣區」正處起步階段，或許有不少人聽聞這個「經濟特區」，不過該如何參與，卻無從入手。她建議港府扮演「牽頭」角色，帶領其他國家企業加入大灣區發展。
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