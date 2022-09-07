吳秋北、簡慧敏聯合議辦開幕　黃偉綸現身撐場　讚「強強聯手」

工聯會會長兼立法會議員吳秋北、選委界立法會議員簡慧敏在北角的聯合辦事處今日（9月7日）舉行開幕典禮，財政司副司長黃偉綸、財經事務及庫務局局長許正宇現身支持。



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黃偉綸讚揚，簡慧敏和吳秋北都是大小事務親力親為的勤力議員。他形容，簡慧敏在法律界和金融界有豐富經驗，與領導全港最大勞工團體的吳秋北合作，可謂「強強聯手、雙劍合璧」，政府日後會與立法會議員加強溝通，和整個社會攜手同心，共創香港美好和璀璨的篇章。

簡慧敏表示「完善選舉制度」之後，「愛國者治港」原則得以落實，自從政以來懷著感恩與謙卑，希望利用法律知識及金融、商業及管理經驗，推動良政善治。是次與吳秋北的合作，希望能結合雙方的長處，優勢互補，回應社會需要。聯合辦事處除作為接觸市民的服務點，也希望透過講座等活動向居民講解法律知識、普惠金融以及協作處理大灣區的對接問題等，做到「民有所呼，我有所應」，「貼基層、接地氣」。

吳秋北則指，從政者需時刻謹記國家主席習近平所指的「四點希望」，尤其於「著力提高治理水平」和「切實排解民生憂難」的兩點上，是一個立法會議員必須履行的責任，需要做到多聽民意，多走訪社區，特別是了解基層勞工朋友的需求，將他們的聲音帶入議會，發揮監督制衡的效能。他指，香港現在面對著好多不同的民生問題，需要各界社團力量，才能逐一擊破。