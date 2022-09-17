吳傑莊議辦實習同學意外收獲　衝出網課拓展眼界︱政壇諸事町

新冠疫情下，學生亦經歷長時間網課，「對人」的機會很少，特別是2019年9月入學的大學生，長時間沒有群體生活，更遑論與社區、市民接觸。



立法會議員吳傑莊暑假與6名實習同學十分忙碌，既開記招又落去派物資。同學既有難忘的工作體驗，亦得到兩年以前來罕有的經歷：終於接觸多啲人啦！



吳傑莊的暑假行程豐富，實習同學亦獲益良多。他們既要協助舉辦「元宇宙歷程展」記者會，參與介紹西九故宮博物館句M+博物館的影片拍攝，亦到訪了多間企業，了解大型企業和初創企業的合作模式，更有機會與前立法會主席曾鈺成暢談時事。

暑假期間疫情升溫，實習同學多次參與派發物資活動，又聯同民政及青年事務局副局長梁宏正到葵涌邨探訪基層家庭，十分有意義。

新冠疫情在2019年底、2020年初爆發，本港大小學校隨即經歷漫長的網課。有實習同學表示，兩年大學生涯只認識到幾名同學，期間不停Zoom上課，難以與同學、社區接觸，今次實習不單止認識新朋友，亦是學習待人接物的好機會。

亦有同學指，原本以前只是一份普普通通的實習，誰知道這3個月十分充實，學到很多技能和知識，更接觸到很多平日不會看到的人。