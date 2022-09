踢「中國居民」出會後急撤回　美國外科學院：最不幸的錯誤

美國外科學院(American College of Surgeons)上周向香港分院會員發電郵,指他們居於「中華人民共和國」,擁有的院士銜頭及會員資格因而被取消。醫學界立法會議員林哲玄公開郵件,信中提到中國法律規管在境內運作的外國機構,學院為免帶來問題而作出相關決定。

時隔不到十天,學院再向收信人發出跟進郵件,信中指該封郵件是「寄錯(This email was sent in error)」,對於這個「最不幸的錯誤」、以及所引起的不便與關注誠摯致歉,並澄清沒改變他們的會員資格或身份。林哲玄接受《香港01》查詢,形容新郵件旨在「補鑊」,但早前一封已「講得好清楚」,強調除非學院取消早前郵件的表述,否則他將放棄院士身份。



林哲玄不滿以「誤發」開脫 若不撤回將退會

學院在最新一封郵件、以及回應傳媒查詢時,都沒回應因何撤回決定,僅表示重視香港會員、期待繼續與合作,促進外科領域的照顧及教育。

林哲玄則認為,該澄清電郵並沒提及「撤回決定」的原因,只解釋電郵屬誤發。他說前一封電郵清晰表明,學院無法繼續保留居於「中華人民共和國」境內人士的院士身份。他已即日致函學院,表明「香港是中華人民共和國不可分離部分」,除非學院取消原電郵所述的前設,否則自己不應該再保留院士身份,並已在信中提出放棄院士身份。

美國外科學院中國香港分院前日(27日)曾發新聞稿反對,指學術交流及外科教育不應被政治化,認為決定針對會員居住地,是有欠公平及有損專業,並向學院作出嚴正跟進及反對。林哲玄上周收信遭DQ,也批評學院虛偽及「大美國」,又指學院只是一個國際學術機構,沒發出執業資格的權力,院士或會員資格「實質作用係零」,自己不會向學院澄清香港情況。