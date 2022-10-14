中英夾雜遭指正　梁美芬轟張宇人主持風格難服眾：唔好嘥我時間

立法會衞生事務委員會今早（14日）舉行會議，主席張宇人與經民聯梁美芬發生爭執。梁美芬向醫務衞生局局長盧寵茂提問時中英夾雜，遭到張宇人提醒，她隨即表示不滿，批評張宇人的主持作風阻礙她發言，爭辯指「局長聽得明」，要求補返時間。兩人你來我往，張宇人堅拒，梁美芬最後不忿稱：「主席，你再這樣大家唔會服氣。」並在提問時間完結後逕自離場。

梁美芬其後在社交專頁上載提問片段，並在自己的「主場」刪走張宇人「滋擾」部分，寫道自己的發言受到「不必要干擾」，令局長沒足夠時間回答自己提出的免針紙問題，希望局長可以在其他場合解釋。



梁美芬批嘥時間 「點燃」張宇人

政府早前公布，約370名公務員使用涉嫌濫發的「免針紙」，梁美芬在會上質疑為何「醫健通」未能及時發現，期間發言「中英夾雜」：「我不是data science expert（數據科學專家），但照道理看到irregular（不尋常）的事發生，亦應該指出。」遭到主持會議的張宇人阻止，二人隨即疊聲爭執，相當激動。

而「指正」演變爭執，源於梁美芬一句「你唔好嘥我時間」，張宇人被「點燃」：「我唔係想嘥你時間，我有個秩序，好冇！」兩人情緒升溫，梁美芬更喊道：「局長聽得明！」

梁：主席！你再這樣大家不會服氣

會議規定議員提問連答覆僅四分鐘，梁美芬眼見發言時間只剩不足一分鐘，要求張宇人「比返時間我！」但遭張宇人拒絕：「我不會比返時間你，你用中文就中文，用英文就英文！」梁美芬顯得相當生氣，「主席，你再這樣大家不會服氣」，更跳過張宇人，直接請盧寵茂回答問題。

盧寵茂在僅餘的40秒，未能回答所有提問，梁美芬嘗試追問，但張宇人立即邀請下一位議員發言，梁美芬隨即收拾東西，憤而離場。