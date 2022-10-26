法官及司法人員加薪2.5%　終院首席法官張舉能每月袋多$1萬

行政長官會同行政會議決定接納司法人員薪常會的建議，在2022/23年度上調法官及司法人員的薪酬2.5%，追溯至今年4月1日起生效，政府將向立法會財委會申請批准。翻查資料，以終審法院首席法官張舉能為例，其月薪在調整前為38.74萬元，按照報告建議的調整幅度，月薪會調升至約39.7萬元，即調升約1萬元。



政府發言人指，司法人員薪常會制訂薪酬調整建議時，秉持維護司法獨立的原則作為其商議的基礎；以平衡的方法考慮了行政長官會同行政會議在2008年5月通過的一籃子因素，以及司法機構的立場。一籃子因素包括：

（一）法官與私人執業律師在職責、工作條件和工作量方面的比較；

（二）司法機構招聘和挽留法官及司法人員的情況；

（三）法官及司法人員的退休年齡和退休福利；

（四）法官及司法人員所享有的福利和津貼；

（五）司法服務的特點——例如司法職位的任期保障、聲望及崇高地位；

（六）禁止離職後再在香港私人執業的規定；

（七）海外的薪酬安排；

（八）生活費用的調整幅度；

（九）香港的整體經濟狀況；

（十）政府的財政狀況；

（十一）私營機構的薪酬水平及趨勢；

（十二）以公營機構薪酬作為參考。