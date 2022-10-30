葉劉淑儀巡視屯門公屋　嘆衞生惡劣規劃欠奉：居民何來幸福感

行政會議召集人、新民黨主席兼立法會議員葉劉淑儀，周末到屯門公屋和田邨和菁田邨視察，發現該區規劃欠奉，部份地方亦有建築廢料，甚至老鼠為患。她認為該區設計有不足，對居民十分困擾，感嘆如何讓居民有幸福感。



+ 3

屋邨至巴士站路段無上蓋兼斜路

葉劉淑儀在屯門寶田區議員蘇嘉雯陪同下，視察屯門54區的公屋和田邨以及菁田邨。屯門54區公屋、私樓相繼落成後，將成為容納10萬人的大社區，蘇嘉雯粗略估計，和田邨4座樓宇入住率約有20至30%。然而，和田邨依山而建，居民由家中步行至巴士站隨時花上半小時，可是沿路卻沒有任何上蓋或遮擋設施，居民出入要日曬雨淋，特別是回程時要走斜路上山，不但一般居民叫苦，長者及孕婦更是苦不堪言。和田邨最近的巴士站亦無上蓋，居民只能在烈日當空等巴士。

蘇嘉雯曾在區議會要求加建邨口行人路至巴士站路段上蓋，但政府回覆指，由於該處路面底下有許多設施而遇上阻滯。

兩屋邨均有鼠患 鼠餌作用不大

至於環境方面，和田邨欠缺防止老鼠圍欄，老鼠可以沿着平台爬入民居，據悉房屋署早已答應安裝防鼠欄，但葉劉淑儀追問，為何不早點安裝？而和田邨和菁田邨之間有大面積私人墓地，她認為亦是構成屋邨鼠患的主因。此外，屋邨附近沒有大型垃圾站，建築廢料及棄置裝修物品隨處可見，衛生環境相當惡劣 。

葉劉淑儀其後進入菁田邨，有居民表示圍著私人墓地的園景佈置極為密集，老鼠容易在樹叢中匿藏，大大增加捕鼠難度。墓地與屋邨相隔的老鼠網極為簡陋，隙縫闊度竟足以讓貓狗通過。屋邨保安表示，早前已經放置鼠餌，但由於鼠患情況嚴重，因此作用不大。

+ 1

全區無街市 3條邨只有1條主要道路

菁田邨同樣欠缺生活配套，有居民表示屋邨欠缺街市，要到欣田邨及兆康苑買餸。現時整個54區都沒有街市，屋邨商場大部份商舖未進駐，居民購買餸菜及日用品非常不便。

交通方面，和田邨、菁田邨和欣田邨只有欣寶路這條主要道路，政府遲遲不願意興建D7路段，萬一欣寶路交通擠塞，三條邨的交通便癱瘓。

冀卓永興實地視察 協調部門解決問題

葉劉淑儀表示，新落成的公共屋邨人口不斷增加，政府着力解決土地房屋問題之餘，也要讓市民居住時獲得「幸福感」 。她建議號稱「鼠王興」的政務司副司長卓永興到當地視察，想想辦法替居民清理鼠患，協調相關部門如何改善屋邨交通及便民設施等配套。