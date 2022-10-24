九龍中鼠患入屋　一晚捉17隻　民建聯倡將清潔運動恆常化

政務司副司長卓永興帶領的「地區事項統籌工作組」，在今年8月起展開「香港新市容」全港清潔運動，處理全港衞生黑點。民建聯今日（24日）舉行記者會，分享過去兩個月的巡查結果，要求政府正視單車違泊及鼠患入屋的問題，並提出7項針對性建議，其中要求政府將清潔運動恆常化。



民建聯在9月至10月期間，分別派員巡查九龍城區及黃大仙區衞生黑點。該黨發現，九龍城區初時發現的41處衞生黑點中，仍有17個衞生黑點未處理，同時再出現7處新衞生黑點；黃大仙區初時發現的20處衞生黑點中，15處衞生黑點持續改善，同時出現5處新衞生黑點。

愛民邨有住戶一晚捉17隻老鼠

民建聯反映，違泊單車及老鼠入屋的情況尤其嚴重，在行人路旁欄杆出現大量單車、鐵車、買餸車等，九龍城區目測數量已經多達258架，違泊現象遍佈各處。這些違泊單車、鐵車，部分出現生鏽、發霉，有些更被放置大量的垃圾，發出臭味，有發爛的徵兆；胡亂泊置單車在欄杆，雖然對行人出入未必有直接影響，但卻造成衞生環境問題。

另外，鼠患問題持續肆虐社，民建聯提到由於老鼠四出遊走，政府不應只著眼街上老鼠，牠們已「登堂入室，進入家家戶戶」，以愛民邨為例，鼠患問題從未停止，曾有住戶一屋捉到17隻老鼠，情況令人嘔心。

民建聯主席李慧琼要求政府訂立機制，持續跟進衞生黑點，把清潔運動定為長期工作，要加大執法的力度與頻率，增加巡查次數，盡可能避免衞生黑點死灰復燃；啟動全港捉鼠大行動，引入「氣壓滅鼠器」、「夜視攝錄機」等新科技；盡快研究市區合適地點，規劃用地作電單車及單車專用停泊位等。