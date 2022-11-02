葉劉投訴新邨多裝修廢料　三高官實地視察火速清理｜政壇諸事町

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀日前到新落成的屯門和田邨及菁田邨視察，反映該區有不少大型垃圾被棄置在迴旋處路旁、鼠患嚴重，質問新屋邨規劃欠奉，居民何來幸福感。事隔一天，政府即派員清理，葉劉淑儀亦發帖表揚部門效率。

房屋局局長何永賢、環境及生態局副局長黃淑嫻等人，昨日進一步到現場視察，了解該處的環境衞生問題和配套，回應關注。



環境及生態局在社交專頁撰文指出，政府十分重視為新落成公屋居民提供清潔衞生的居住環境及便捷的公共交通服務。房屋局局長何永賢、副局長戴尚誠、環境及生態局副局長黃淑嫻昨日一起到菁田邨及和田邨視察，了解新入伙居民的需要及相關部門向他們提供的支援。房屋署及食環署代表向局方講解多項利便居民出入作息及融入社群的工作，以助他們盡快適應新居住環境。

局方指，公屋租戶的室內裝修公司在裝修時產生的棄置廢料，可棄置於在房屋署設置在邨內的泥頭站，而公屋租戶已向管理公司支付泥頭費；房屋署並會提醒裝修承辦商在裝修時及離去前須妥善處理裝修廢棄物。至於家居垃圾，房屋署及食環署已就收集服務擬訂具體安排，繼房屋署初期的過渡性安排，食環署日後將安排勾斗車清理該兩個屋邨垃圾收集站的家居垃圾。

此外，食環署向房屋署提供具體的技術指導防治鼠患，包括適用於多層建築物外部喉管的鼠檔、屋邨邊界設置防鼠的阻隔設施、放置鼠籠及有毒鼠餌的適當方法、加強對建築地盤周邊的防治鼠患工作等。局方亦承諾，未來會加強宣傳教育及巡查執法，保持新入伙屋邨的環境衞生。