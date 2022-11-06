同鄉社團青年論壇　陳仲尼：加強國民身份認同應避免說教

香港管理學院今天（6日）舉辦「二十大精神與香港青年發展願景論壇」，邀請了民政及青年事務局政治助理張進樂、立法會議員陳仲尼、梁毓偉及林琳，與30多位全港各省級同鄉社團的青委會代表交流。



論壇發起機構代表、香港廣東社團總會青委會主任王紹基認為，在新時代下，香港青年人更應主動認識國家、認識中國共產黨。這對如何講好中國故事和香港發展機遇，有重要作用。

張進樂表示，同鄉社團積極參與抗疫工作，是特區政府的重要合作夥伴和支持施政的中堅力量，政府未來會有更多平台讓同鄉社團的代表參與和發表意見。

陳仲尼認為，同鄉社團要積極舉辦青年人喜聞樂見的活動，例如馬拉松、龍舟訓練、品酒會等，才可能爭取到更多青年人支持。此外，在加強青年人的國民身份認同方面，要避免流於說教，應更多以活動的形式，以及提供資訊和平台，讓青年自行感受及判斷。

梁毓偉倡制定跨部門、跨範疇青年發展策略

梁毓偉表示，香港應制定跨部門、跨範疇的青年發展策略，並且由最高層的領導來統籌，要有專屬架構和預算，設立KPI並定期檢討，且要有青年人參與，才可能制訂出切合青年需要的政策。林琳則表示，應向「更生青年」給予機會，讓他們重新融入社會。此外，她也強調教育課程應增加「編程語言」（Coding），認為對青年未來的競爭力有重要影響。

論壇主持、香港河南聯誼總會副會長陳志豪表示，中央及特區政府高度重視青年發展，與十多年前比較起來，青年人得到了更多發展機會，所以青年再不能說「沒有機會」，而是應該積極把握。

論壇主持、香港陝西社團聯合總會青年代表劉婷表示，青年人尤其應關注創科、提升專業、務實落地，且敏銳跟進把握市場和趨勢，包括金融科技、新能源、ESG、程式設計語言、web3等發展。