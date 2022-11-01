微型基金助青年大灣區創業　獲資助團隊將太平清醮推廣到內地

香港青年學生動力基金主辦的「HKYS 微型基金計劃」嘉許禮暨簽約儀式今日（11月1日）舉行，有12個團隊入選。有團體推出「智慧抱石方案」，結合搶包山元素，冀將長洲太平清醮文化帶入內地。



民政及青年事務局局長麥美娟、香港青年學生動力基金主席吳傑莊、中聯辦青年工作部部長張志華、共青團中央書記處書記傅振邦，以及建銀國際行政總裁豐習來擔任主禮嘉賓。



「HKYS 微型基金計劃」是由民青局資助的We Venture粵港澳大灣區青年創業資助計劃。麥美娟在致辭時表示，計劃在2020年啟動，除了培育和豐富創業者在創業過程中的專業知識外，以基金形式為青年提供起動資金，推動香港青年把握大灣區機遇，融入國家發展大局。

其中一隊獲資助初創團隊「智慧抱石方案」，已通過G-Rocket高諾國際加速器的扶助，拓展大灣區市場。他們期望在大灣區舉辦一系列的攀石和搶包山等活動，將長洲太平清醮搶包山文化帶入內地，讓更多人認識這項中國國家級非物質文化遺產活動。

中國青年創新創業就業基金會與高諾國際加速器，藉中國青年創新創業綜合服務平台，建構港、澳、台的綜合服務體系。而香港恒生大學亦與平台簽署合作備忘錄，協助學生在大灣區創業。

「HKYS 微型基金計劃」嘉許禮。

虛擬資產政策解讀會 20萬人參與

另外，吳傑莊昨晚（10月30日）參與「香港虛擬資產發展政策解讀會」，分享香港發展相關產業優勢及在香港應用的支援，吸引了海內外超過20萬人參與。吳傑莊表示，活動超過參與人數眾多，證明創科路上將愈走愈闊。他說香港具備優勢打造為全球獨一無二的傳統金融和去中心化金融中心，未來的挑戰是制訂相關措施，以吸引大量人才。