葉劉倡重推「投資移民」來港計劃　許正宇：值得研究

立法會財經事務委員會今日（7日）舉行會議，簡介施政報告政策。新民黨主席葉劉淑儀建議，政府可重新推出「資本投資者入境計劃」，讓投資指定數額的人士移居香港（性質類似投資移民），提振目前較低迷的經濟。財經事務及庫務局局長許正宇表示，相關建議值得研究。



葉劉：可限定數額、項目免推動炒風

葉劉淑儀指，政府於2003年經濟低迷時首次推出「資本投資者入境計劃」，目的是讓有意把不少於650萬元資金投資於香港，但又不會在香港參與經營任何業務的人士來港居留，有關投資額隨後提高至1,000萬元。

葉劉提到，有關措施最終在2015年暫停，原因是當時本港經濟已復蘇，有市民投訴相關措施助長樓價上升。她認為政府如果考慮重推「資本投資者入境計劃」，可以設定一定限制，例如只准買指定價格以上的物業，或是投資指定項目（如創科）等，避免推動樓市炒風，影響民生。

許正宇回應指，這些類似「投資移民」性質的計劃，很多地方都存在，有關計劃值得研究，以進一步吸納人才和企業來港。他強調如政府重推計劃，必須檢視過去經驗，因為措施針對不同資產設立的額度，都可能影響資產價格。