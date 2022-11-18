戲院溜冰場「煞停」黃碼解禁　陳凱欣：政府聽到議員市民意見

政府昨日（17日）起將博物館、主題樂園及髮型屋等改為疫苗通行證「被動查核」處所，即黃碼者可以入場，只需掃安心出行而毋須「反掃」疫苗通行證。原本戲院及溜冰場都被列入「被動查核」處所，惟措施生效前夕，政府突然剔除這兩類處所，維持「主動查核」。



選委界立法會議員陳凱欣今日（18 日）在電台節目表示，政府當初的說法是將不准進食的戲院、以及需要戴口罩的溜冰場，改為「被動查核」，說法不清晰，認為政府最終剔除兩類處所，是聆聽市民和議員的意見，但在對外公布資訊上有改進空間。她建議政府可在安心出行程式，加入「被動查核」清單，方便市民查閱。



陳凱欣相信，「被動查核」的安排可以方便部分市民，持黃碼人士可進入相關處所，港人外遊回港後亦可馬上到髮型屋理髮。

「0+0」有助國際理解 與內地通關屬考慮因素

被問到「0+0」是否更有效向國際社會釋出本港已復常的訊息，陳凱欣指，放寬至「0+0」的確有助國際社會理解，但從政府角度思考，昨日疫情確診數字達到8千宗，變種病毒影響反覆，政府行每一步都要很小心，不希望走回頭路，另外與內地通關相信也是其中一個考慮因素。她指，向海外旅客解釋政策主要靠本港駐海外經貿辦、以及在入境時或飛機上通知旅客。