政府擬全港禁餵野豬　管浩鳴：眾生皆平等　點教細路同動物共處？

政府建議修例，將現時「禁止餵飼任何野生動物的地方」覆蓋範圍擴展至全香港，以更有效管控野豬，立法會相關小組委員會今日（22日）開會討論。

漁農自然護理署助理署長陳堅峰表示，現時以風險為本、資源調配措略進行執法工作，將與律政司相商討視像執法的可能性，又透露將於明年進行《野生動物保護條例》修訂，屆時會調整罰則，以及會研究如何將白鴿納入禁止餵飼的範圍中。他強調當局會做好教育宣傳，使大眾與野生動物正確地相處。

不過亦有議員擔心只以立法形式限制市民與野生動物之間的接觸，或會影響下一代教育，以後不知如何教導孩子與野生動物和平共處。



擬明年禁餵野鴿

陳堅峰指，目前全港有63個野豬出沒黑點，經捕捉等行動後，有34個黑點已經無野豬聚集，達到署方訂立的績效指標。他解釋：「將禁餵區擴展至全香港，因為野豬滋擾問題嚴重，好多人都非法餵飼，情況遍布全香港，唔似馬騮，主要集中喺金山、石門，範圍上分別。餵飼問題不從根源解決，好難單憑野豬捕捉解決滋擾問題。」

多位議員擔心當局執法力度有限，難以全面打擊非法餵飼帶來的滋擾問題，民建聯陳學鋒建議當局加入視像執法，並將白鴿納入野生動物中，禁止市民餵飼白鴿。陳學鋒指：「過往亂拋垃圾（條例）都有好多，但條街仲係咁污糟，政府點樣確保條例有效？我喺龍虎山行山，啲人一路行，一路就掉嘢落去餵，但從未見有執法人員。」他建議當局仿傚食環署在後巷放置監控鏡頭，除可加強阻嚇性外，亦可以視像執法。另外，他又提到有不少市民會餵飼白鴿，形容「中環街市，個個都中過頭獎」，建議當局對此進行監管。

陳堅峰表示，現有32人負責非法餵飼野豬的執法工作、17人負責非法餵飼馬騮的執法工作，擴展禁餵區後會從內部調派人手到各餵飼黑點執法。他透露，正研究修訂《野生動物保護條例》，於2023年底前調高非法餵飼的罰款至10萬元，定額罰款增加至5千元，以及最多可監禁一年。

另外，白鴿屬於「已馴化動物」，現時市民餵飼不屬違法，但餵飼可能導致白鴿聚集影響衞生。工聯會議員、勞工界梁子穎直指不明白何謂「馴化」，稱「我養雞發起癲上嚟都會啄你」，市面很多野鴿也會襲擊市民，質疑這些白鴿是否已「馴化」。陳堅峰指當局計劃明年修訂其他法例，禁止餵飼野鴿。

管浩鳴：條例過硬或影響本港國際形象

選委界管浩鳴表示，明白到基於香港的居住環境問題，與野生動物緊密接觸容易出現衞生問題，不過擔心只用立法形式規管市民與野生動物的接觸，或會影響幼兒教育：「過往我哋都係同野生動物和平相處，呢個係基本的原則，相信眾生皆平等，不過如果我哋𠵱家咁樣立例法，當然可能介紹咗一部份嘅問題，但對於教育兒童……比如話有隻野豬比較瘦，野生動物身體比較差，有個好心人想餵下佢哋又會點呢？呢類動物會好似掂都唔掂得佢咁，都要取其平衡先得，如果唔係解決咗一個問題，又會衍生一個問題，到底點樣教下一代，等佢哋同野生動物嘅相處呢？」

他又提到，有不少國家「比較接受」餵飼白鴿，擔心條例過於強硬，會影響香港國際形象，呼籲當局要取其平衡。陳堅鋒反駁指，餵飼野生動物會有反效果，強調牠們有覓食能力，將會加強教育和宣傳。他又指餵白鴿會造成環境衞生問題。

委員會主席、民建聯周浩鼎會後表示，委員普遍歡迎政府採取這次修訂，將現行禁止餵飼野生動物（包括野豬）的範圍擴展到全港，以便打擊非法餵飼野豬的情況，從而減少野豬對市民滋擾及衍生的問題。然而他認為這次政府的法例修訂，只是踏出一小步，未來仍有漫長的道路要走，會上已要求局方盡快處理三件事，包括把現行相關條例延伸至打擊餵飼野鴿，從而有效杜絕野鴿滋擾市民的情況；大幅提升罰款額增加阻嚇性，及把相關罪行列為定額罰款罪行處理，以達至更有效的執法，局方在會上回覆於2023年著手進行上述三件事情。