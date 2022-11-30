港鐵甩門｜李梓敬不滿「罰款不罰人」　林世雄將要求派花紅時考慮

撰文：周皓宜
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港鐵近年意外頻生，本月中更發生罕見列車「甩門」事故，建築、測量及都市規劃界立法會議員謝偉銓今日（30日）在立法會大會上提出口頭質詢，要求政府交代如何監管港鐵服務。他指政府提出興建三條新鐵路，擔心港鐵「貪新忘舊」忽略舊有設施的保養維修。
運輸及物流局局長林世雄表示，政府持續監察港鐵服務表現，包括透過機電工程署監察，以及在董事局聽取港鐵滙報。他稱，政府督促港鐵加強維修保養工作，尤其是預防性維修工作，並加強科技應用，機電署與港鐵推行多項創科項目，包括應用人工智能分析列車司機和路軌情況等。

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李梓敬：最高一年只罰八千多萬元

新民黨李梓敬指，港鐵每年因延誤而被罰款的金額不多，只佔盈利的小部分，去年只被罰1,000多萬元，最高一年罰款只有8,000多萬元，問到當局會否調整機制，改為懲罰負責的港鐵高層。林世雄指，會要求港鐵每年發放與表現相關的薪酬時，考慮相關人員在嚴重事故上的責任。

張欣宇：每年服務表現均99.9%　無助了解實況

香港新方向張欣宇稱，港鐵每年年報中列明的服務表現也是99.9%，無助市民了解港鐵實際情況，問及當局以甚麼具體數字監督港鐵表現。林世雄指，港鐵表現保持穩定，近年在港鐵控制範圍內的8分鐘或以上延誤維持低位，但會繼續監察港鐵在鐵路安全的表現。

工聯會陸頌雄指，港鐵員工青黃不接、人手短缺的問題嚴重，甚至在核心維修部門都要聘請臨時工，擔心會影響服務質素，要求政府交代港鐵聘請了多少代工和臨時工。林世雄說，目前沒有相關資料，會向港鐵索取。

港鐵甩門｜林世雄：2028年前全換新車　抽查認為車門維修大致穩妥林世雄：政府要求港鐵按事故嚴重程度　以考慮每年向高層發放薪酬港鐵市區線信號系統更換工程再延遲一至兩年　棄用特設備用系統
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