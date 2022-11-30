港鐵甩門｜李梓敬不滿「罰款不罰人」　林世雄將要求派花紅時考慮

港鐵近年意外頻生，本月中更發生罕見列車「甩門」事故，建築、測量及都市規劃界立法會議員謝偉銓今日（30日）在立法會大會上提出口頭質詢，要求政府交代如何監管港鐵服務。他指政府提出興建三條新鐵路，擔心港鐵「貪新忘舊」忽略舊有設施的保養維修。

運輸及物流局局長林世雄表示，政府持續監察港鐵服務表現，包括透過機電工程署監察，以及在董事局聽取港鐵滙報。他稱，政府督促港鐵加強維修保養工作，尤其是預防性維修工作，並加強科技應用，機電署與港鐵推行多項創科項目，包括應用人工智能分析列車司機和路軌情況等。



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李梓敬：最高一年只罰八千多萬元

新民黨李梓敬指，港鐵每年因延誤而被罰款的金額不多，只佔盈利的小部分，去年只被罰1,000多萬元，最高一年罰款只有8,000多萬元，問到當局會否調整機制，改為懲罰負責的港鐵高層。林世雄指，會要求港鐵每年發放與表現相關的薪酬時，考慮相關人員在嚴重事故上的責任。

張欣宇：每年服務表現均99.9% 無助了解實況

香港新方向張欣宇稱，港鐵每年年報中列明的服務表現也是99.9%，無助市民了解港鐵實際情況，問及當局以甚麼具體數字監督港鐵表現。林世雄指，港鐵表現保持穩定，近年在港鐵控制範圍內的8分鐘或以上延誤維持低位，但會繼續監察港鐵在鐵路安全的表現。

工聯會陸頌雄指，港鐵員工青黃不接、人手短缺的問題嚴重，甚至在核心維修部門都要聘請臨時工，擔心會影響服務質素，要求政府交代港鐵聘請了多少代工和臨時工。林世雄說，目前沒有相關資料，會向港鐵索取。