港鐵甩門｜林世雄：2028年前全換新車　抽查認為車門維修大致穩妥

港鐵日前發生市區綫現代化列車（即早前購入、俗稱「M車」的列車）車門脫落事件，是一年內第二次同類事故。立法會今日（30日）舉行大會，有議員質問政府能否督促港鐵加快更換成8卡車廂列車（俗稱「Q車」）的進度。

運輸及物流局局長林世雄指，去年抽樣檢查車門時，得知港鐵維修車門的工作「大致穩妥」，多名議員表明不收貨，要求政府督促港鐵加快更換至新的Q車。



林世雄：測試新訊號系統出事 換新車進展延誤

提出質詢的田北辰關注現時M車車門及導軌檢查狀況，林世雄表示，現時市區綫列車，每行駛約8,000公里後車門都要接受詳細檢查，機電工程署去年展開主動及全面的審核，對車門狀況、維修紀錄等情況進行抽查，並抽樣檢查列車車門，確認港鐵就維修車門工作大致穩妥。他又指，由於2019年測試新訊號系統期間出現事故，導致更換新列車的進度有所延誤，但2028年前會分批更換新列車。

田北辰表明不接受「大致穩妥」的說法，「我就唔會再信呢啲三、四十年嘅超齡M車」，質疑為何不全速更換成Q車，不應等到2028年才全面更換。

吳秋北：港鐵「挾服務以令政府」

工聯會會長吳秋北則質疑港鐵自恃服務的壟斷地位「挾服務以令政府」，認為政府應投入更多資源，督促港鐵加快列車更新換代。

林世雄表示，港鐵2015年訂購93列Q車以取替所有M車，明白到議員的關注，按照目前時間表，約分別有3列及10列安裝在現有訊號系統內的新列車，將於今明兩年在觀塘綫投入服務；有15列安裝在現有系統內的新列車，亦會於2024及25年投入服務。他強調，新列車運抵香港後，出廠前要經過嚴謹試驗，做大規模檢測，機電署及運輸署要審核過，才可以投入服務。他指，可以督促港鐵有否進一步加快的空間。

▼11月13日，港鐵人員在列車出軌後進行搶修▼

