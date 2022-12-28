梁振英踩上Google辦事處　成功爭取詐騙廣告下架︱政壇諸事町

2019年起，網上出現大量涉及藝人、官員的詐騙廣告，以「特別報導：某某的最新嘅投資令各專家無語，各大行無言」為題，誘使網民下載程式購買Bitcoin Future（比特幣期貨）。



早前在Facebook公開澄清的全國政協副主席、前特首梁振英，今日踩上Google香港辦事處交涉，對方表示決定停止植入這些騙案廣告。



2019年起，Facebook、Google陸續出現大量騙案廣告，假扮名人分享投資心得，曾經出現的名人包括譚詠麟、郭富城、甄子丹、周星馳、陳奕迅、古天樂、勞工及福利局前局長羅致光、財政司司長陳茂波、特首李家超、政務司司長陳國基。至於涉及梁振英的騙案，最遲已於5月出現。

由於上述廣告是在Google刊登，再植入各大網站，今日（28日）上午，梁振英沒有預約之下到銅鑼灣Google辦公室投訴，並在Google辦公室於網上與身處台灣的Google法務部人員William Farris談了20分鐘，要求將這些詐騙廣告下架。

連登網民在5月截圖，顯示該騙案最遲5月已經出現。

之後梁振英亦向警方報案，要求將犯罪集團和從犯繩之於法。

到了晚上7時許，梁振英再和William Farris通電話，對方表示已經決定停止植入這些廣告。梁振英說，這宗騙案的受害人可聯絡他或警方，以追討賠償。