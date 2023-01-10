「新方向」大談選舉部署：立法會選委界難突破　攻直選、專業界

「香港新方向」、立法會議員張欣宇今日（10日）與傳媒茶敘，分享今年工作大計。除張欣宇外，去年新加入的公民黨觀塘區議員李煒林及去年參選立法會工程界的黃偉信。三人大談「新方向」的發展策略，包括會否參與立法會補選、區選及公會選舉等。



張欣宇笑指，相信「新方向」難以突破選委界補選的界限，但他透露喜訊，指「新方向」派員參選早前的村代表選舉，有兩人成功當選。



香港新方向談選舉及發展方向。左起李煒林、張欣宇和黃偉信。（文睿攝）

鼓勵有地區服務經驗成員參選區議會

被問到「新方向」會否派員參選立法會選委界補選，張欣宇直言：「選委補選......對我哋嚟講都唔係咁容易突破，咁我哋反而希望喺直選、專業界別可以突破到。」

而區議會亦是兵家必爭之地，張欣宇指暫時仍未知其最新規則，期望可以保留直選機制，笑言：「我哋又無咩人做防火滅罪，會唔會真係要由個pool到出任，真係唔知」。至於曾任觀塘區區議員的李煒林會否再次參選區議會？李煒林指不是為了參選才服務市民，不過張欣宇表示，若有直選必定會鼓勵已有地區服務經驗的成員參選。

張欣宇透露，「新方向」派員參加日前的村代表選舉，兩人更成功當選，張欣宇笑指：「遲啲搞沙頭角團，帶大家見下兩位村長！」