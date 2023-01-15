黎智英案｜梁振英質疑製造輿論妨礙司法公正：罪加一等

全國政協副主席梁振英今日（15日）發文直斥，黎智英及其子黎崇恩、及其律英國師團隊等人有組織地和經常地製造輿論壓力，試圖迫使檢控或司法機關釋放被告，直言「這行為一定會構成妨礙司法公正罪，案中被告必定會罪加一等」，更指除黎智英外，其他人也必定會被緝拿歸案。



壹傳媒創辦人黎智英涉違國安法案件，預計9月開審。其兒子黎崇恩日前（11日）在英國與多名當地議員會面，並促請外相和首相關注其父案件。英國首相辛偉誠其後亦強調，英國有權介入香港事務。

梁振英今日則在社交網上發文指，黎智英的英國律師團隊在案件進入司法程序後，不斷在英國製造輿論壓力，更公然寫信給英國首相，要求英國政府介入令黎智英獲釋，認為種種跡象顯示，這英國律師團隊受僱於黎智英；另外，黎崇恩專程去了英國，和英國國會議員及其他政界人物會面。梁振英直言：「目的同樣是製造輿論和政治壓力，試圖或意圖迫使香港的檢控或司法機關釋放黎智英。」

梁振英亦以代表黎智英的香港律師事務所Robertson發函與英國律師團隊切割一事，質疑黎智英等人「是赤裸裸的妨礙司法公正」。

梁振英說，香港一直捍衛司法獨立，在妨礙司法公正問題上，英國人、身在英國的人和黎智英都沒有免死金牌，若其分析屬實，香港法院和執法機關應當將所有涉嫌人緝拿歸案，並將黎智英加控妨礙司法公正罪。