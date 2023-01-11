立法會促發展公營牙科　盧寵茂稱重預防：不擬提供免費複雜服務

立法會今午（11日）通過由民建聯陳恒鑌提出的「全面檢視、完善本港牙科服務制度及人手需要」議員議案。陳恒鑌指出，香港市民對公營牙科服務需求殷切，但相關人手嚴重短缺，促請政府盡快制訂「十年牙科發展策略」，檢視牙科服務制度及人力資源配套，並制訂短、中、長期的發展措施，全面發展公營牙科服務及設立基本的牙科護理服務安全網。



多名議員關注牙科人手不足的問題，新思維狄志遠指，長者不希望成為「無牙老虎」，建議引入英聯邦國家培訓的牙醫，紓緩人手不足的情況。民建聯陳學鋒則建議吸引大灣區及「一帶一路」的學生來港讀牙科。



立法會通過檢視牙科服務制度議案

狄志遠指，有長者向他反映，全港只有11區有牙科診所，市民即使深夜輪候也未必能夠成功預約。他建議引入來自英聯邦國家牙醫，解決人手不足問題，亦可向非牟利機構的牙科服務買位，並開放學童牙科保健的餘額供市民使用。他拿出「無牙老虎」道具，指長者不希望做「無牙老虎」，希望政府協助市民「裝返隻牙上去」。

陳學鋒指，植牙動輒數萬元，對長者而言是沉重負擔，令不少長者選擇視而不見，建議政府將牙科納入公營醫療體系。他稱，現時牙科街症每月只有4,000個名額，而且只會提供止痛及剝牙，不會補牙或鑲牙，做法並非以人為本。他建議吸引大灣區及一帶一路的學生來港修讀牙科，並規定他們畢業後須在港服務一定年數，紓緩牙醫不足的問題。

盧寵茂：年內立法引入海外牙醫 強留公院一定年期

盧寵茂說，政府的牙科政策主要是預防、針對弱勢社群及提供緊急服務，又稱「無牙老虎」可以做反面教材，「一隻老虎無牙真係好慘，唔係食唔到嘢，係搵唔到食添啊。」但他指出，「以牙還牙」並非最好的方法，因為植牙費用昂貴，亦很困難和危險，強調預防勝於治療，政府希望以預防為重，有效運用資源，鼓勵市民預防牙患，而非投入大量資源提供免費的複雜牙科服務。

他續指，教資會每年資助的牙科學士學位將由80名增加至90個，未來5年將有超過400個牙科畢業生投入市場。他稱，政府正研究引入非本地培訓牙醫，擬定草案後會諮詢持份者，目標今年內向立法會提出立法建議，亦會考慮規定剛畢業及非本地培訓醫生在公營醫院服務一定年期。