僅2600醫生加入基層醫療名冊　李世榮憂難應付　林哲玄倡全民體檢

立法會衞生事務委員會今日（10日） 討論《基層醫療健康藍圖》及中醫藥發展。會上多位議員關心本港醫療人手不足，或窒礙推動基層醫療發展，醫務衞生局局長盧寵茂表示，當局推出政府資助醫療計劃時，會從基層醫療名冊中挑選已登記的醫生，相信能帶來誘因。



另外，醫療衛生界林哲玄期望當局制定全民體檢計劃，讓市民及早預防「三高」及癌症等，而公立醫院專科門診則集中處理不穩定及複雜個案。



現時全港只有2600名醫生加入基層醫療名冊。（資料圖片）

政府計劃邀名冊內醫生參與 相信可吸引加入

藍圖推廣「一人一家庭醫生」的願景，不過民建聯李世榮留意到現時全港只有2,600名醫生加入基層醫療名冊，擔心難以應付全港市民的醫療需求。盧寵茂回應表示，基層醫療服務現時處於剛推出及加強的階段，當局推出各項計劃，包括「慢病共同治理計劃」、優化長者醫療劵、疫苗接種、癌症篩查，都會在名冊裡挑選醫生，相信能帶來誘因，吸引更多醫生登記加入。

至於制定全民體檢、醫學篩查，盧寵茂表示要考慮篩查成本、風險，要視乎醫療數據支持，判斷醫學篩查是否符合成本效益。

醫健通駁通電子病歷 會與軟件商研究

科技創新界議員邱達根亦關心當局如何推動將「電子健康紀錄互通系統」 （醫健通）從目前的基本健康紀錄互通系統，轉型為集醫療數據共享、服務提供及流程管理於一身的全面和綜合醫療資訊基建。醫務衞生局常任秘書長陳松青表示，未來會協助電子病歷軟件商，令醫健通在技術上更容易與當局的電子病歷系統駁通並上傳資料，而長遠來說，會研究《電子醫療紀錄互通系統條例》是否有修訂空間，強制醫生需要將較為重要的醫療資料上傳至系統內。

現時43間公營醫院，只有8間提供中醫服務。（資料圖片）

陳永光要求中醫藥發展專員有專業背景

而在發展中醫藥方面，政府有意開設「中醫藥發展專員」一職，不過身為中醫師的民建聯議員陳永光認為當局僅要求專員對中醫「有了解」並不足夠：「專員的專業背景是非常重要，是必須的條件！」民建聯葛珮帆亦同意陳永光所說，並續指當局要從政度上改革，方可更好推動中醫發展：「43間公營醫院，只有8間提供中醫服務，而中醫診症收120元診金，西醫收50元診金，中醫及西醫處理方式並不一樣，對發展中醫中藥有影響。」

醫務衞生局副局長李夏茵強表示，預計明年推出中醫發展藍圖，屆時會對上述問題作詳細研究。