廣州南高鐵站港人擠塞在閘口　車站領導向田北辰解釋涉晶片問題

實政圓桌立法會議員田北辰，周二（21日）乘搭高鐵到廣州南站，發現很多市民趁通關北上，但在出閘時因證件識別問題卡在閘口，令到閘口擠塞。



田北辰當日就以港區全國人大代表身份去信要求盡快處理，兩日後的今日（23日）收到回覆，原來當中涉及晶片問題。



2月21日，田北辰在廣州南站看到大批旅客因閘機識別不到證件而滯留在閘口。（田北Facebook）

田北辰周二指出問題 兩日後已有三項調整

田北辰說，今日有內地車站領導打電話告訴他，已經做了三項調整，一是升級優化站內閘機，二是在出閘機張貼溫馨提示，教乘客如何使用，三是在出閘機加派人手服務旅客。

回鄉證未有晶片 採另一識別技術要等10秒

內地人都有乘搭高鐵，但為何未聞閘口擁塞，而香港人北上就出現？該車站領導解釋，原來內地身份證有晶片可以快速識別，但香港回鄉證就沒有，需要採用另一項識別技術，過程要等10秒。田北辰認為這情況有問題，「正常情況邊有乘客有耐性等十秒唔郁？」

他說，通關後不少港人都想到內地，長遠來說要考慮在回鄉證加入和內地身份證一樣的晶片，令港人出入高鐵閘口更快捷，這方面工作要再跟進。

至於短期應對方法，田北辰呼籲港人要遵從車站職員指示，回鄉證有相的一面記得向下。