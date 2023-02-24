逾四成青年僅還信用卡Min Pay　譚岳衡倡零首期買樓

立法會研究制訂長遠青年政策和發展藍圖小組委員會今日（24日）召開會議，討論青年置業、財務管理、退休保障計‍劃等事宜。會上多位議員關心青年負債情況及使用信用卡的習慣，投資者及理財教育委員會總經理李婉秋透露，有41%的18至29歲青年習慣繳還信用卡最低還款額（Min Pay）。



選委界譚岳衡則留意到青年置業的最大困難是首期，呼籲政府研究針對青年置業的傾斜政策，如調低青年置業首期金額，甚至豁免首期。



調查指，有41%18至29歲青年習慣還信用卡最低還款額。（路透社）

選委界吳傑莊提到，不少青年剛入大學便可申請信用卡，故此他十分關注青年的負債問題，及他們使用信用卡的習慣，詢問當局有否培養青年正確的消費習慣。民建聯梁熙則留意到香港校內課程較少涉獵培養理財觀念，問當局會否考慮仿效美國部份州份，在高中推行理財必修科？

2024年度將理財教育加入公民教育科

李婉秋表示，去年青年借貸情況上升46%，原因包括疫情下收入減少（73%）、生活開支增加（40%）、突如其來的消費（35%）。她又指，絕大部份慣於繳還信用卡最低還款額的用戶為18至39歲，18至29歲中更有41%青年習慣還最低還款額。

民政及青年事務局副局長梁宏正強調，未來會強化青年發展委員會的功能，轄下的全人發展行動小組會幫助青年培養理財觀念。李婉秋補充，當局一直有推動教育局將理財觀念放入主科，而教育局於去年亦公布將於2024/25年度，將理財教育加入公民教育科。

譚岳衡表示，青年置業時面對最大的問題是首期。他認為青年剛入職時購買能力低，但到中年後購買力會顯著增加，促請當局研究針對青年首付單獨政策，考慮調整首期金額比例，甚至豁免首期。