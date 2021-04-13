科大生疫下直播教理財　小型調查揭4分1人無儲蓄、月花3,400元

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-13 07:46

本港缺乏理財教育，香港科技大學一班學生，發現不少同學面對財務疑難，無儲蓄習慣，月尾更經常要「捱麵包」，甚至不清楚信用卡收費及MPF運作等，故參加投委會舉辦的個人理財大使計劃，學習理財知識，以及在科大內推廣理財教育，並邀70多名科大同學，參與為期1個月的理財挑戰，期間發現受訪科大生的飲食及娛樂使費佔整體開支逾半，更有4分1人完全無儲蓄。同學的研究與挑戰奪得優秀理財教育計劃獎的金獎。

5名科技大學學生，參與了投委會的個人理財大使計劃。左起為陳樂欣、陳思雅、陳思慧、林筱珊、陳澤謙。

與同學討論時發現 了解理論者眾 實際投資者少

科大數學系2年級陳思雅表示，與同學討論時發現，了解理財理論者多，實際投資或正視財政狀況者少，而疫情下更多人關注理財議題，故與數名志同道合同學「組隊」，參與投委會的個人理財大使計劃，由2020年10月至12月期間，參加主辦單位活動，豐富理財知識，並在科大內推廣理財教育，希望更多人學理財、改變日常習慣，累積資本渡過難關。

科大環球中國研究3年級生林筱珊是組員之一，她指出，不少同學無儲蓄習慣，月尾常呻要「捱麵包」，且不少人有意申請信用卡，故期望分享在銀行信用卡中心實習累積的經驗及知識。

他們以科大生會面對的「引誘」設計小遊戲，如是否食宵夜、換不換新型號手機等，讓同學有機會反思消費習慣。

團隊曾邀同學進行「一個月的理財挑戰」

團隊另邀請70多名科大同學進行「一個月的理財挑戰」，收集科大生的儲蓄、投資及開支金額，統計平均科大生財務狀況。陳解釋，「科大學生生活模式相對接近，希望畀同學比較自己同其他人係飲食、娛樂花費嘅開支」。

團隊另邀請70多名科大同學進行「一個月的理財挑戰」，網上收集科大生一整個月的儲蓄、投資及開支金額，統計平均科大生財務狀況。(受訪者提供)

調查顯示，科大生月入中位數約4,500元，支出中位數則約3,400元，儲蓄或投資則約700元。其中四分一科大生「零儲蓄」，而開支分布，飲食佔29%、娛樂佔22%，緊接是衣著（16%）及交通（15%）。

他們另設社交平台專頁，連續4星期，以儲蓄、信用卡、強積金及投資4個主題出帖，以直播及有獎問答（零食、現金卷、影音產品等），吸引同學了解理財概念及貼士，主題包括定期存款、月供股票、強積金運作、信用卡優惠比較及陷阱等。

陳思雅笑言，以往只懂儲蓄，甚少投資，是次活動要做大量資料搜集，了解到不同理財工具，如信用卡的回贈及獎賞亦有不少種類，要視乎個人習慣申請，「係獲益良多，願意嘗試投資，識得計算風險同做財務規劃。」

今屆個人理財大使計劃有11間大專院校、共13隊參賽，科大團隊脫穎而出，奪優秀理財教育計劃獎的金獎。（受訪者提供）

疫情下面授課暫停多時，他們的宣傳需轉到網上進行，惟發現付費賣廣告成效低，平均約200元，惟關注他們的人數僅約16人，於是轉向校內人脈入手，獲教授批准於網課宣傳，連同活動的逾3,000元獎品，最終僅花約4,100元，便接觸到近5,400人次。

投委會、香港交易所慈善基金及聖雅各福群會舉辦的個人理財大使計劃，今屆有11間大專院校、共13隊參賽，科大團隊脫穎而出，奪優秀理財教育計劃獎的金獎。