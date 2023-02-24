國家男籃首次香港主場作賽　議員冀接續來　體育盛事之都尚欠一步

中國男籃昨晚（23日）在荃灣體育館出戰FIBA世界盃亞大區預選賽，對賽哈薩克並以71比59勝出，中聯辦主任鄭雁雄、政務司司長陳國基、中國籃協主席姚明等，都親身到場觀賽。



今次比賽的特別之處，是國家隊首次以香港作為主場。現場觀賽的民建聯立法會議員鄭泳舜表示，比賽氣氛很好，球迷打氣很熱烈，期望將來香港能舉辦更多國家隊比賽。



鄭雁雄到荃灣體育館觀看中國男籃首次以香港作為主場的比賽，迎戰哈薩克。（中聯辦）

鄭雁雄親臨觀賽：點燃了市民的激情

昨日晚上中聯辦發稿提到，鄭雁雄表示中國男籃是香港第五波疫情全面復常後迎來的第一支國家隊，本次比賽也是全面復常後香港承辦的第一場世界大賽。「精彩比賽點燃了市民的激情，吸引了世界的目光，為香港社會注入了強大正能量，以體育的方式向全世界傳遞『香港回來了』的強烈信號。」

鄭泳舜亦表示，今次門票很早就售罄，現場球迷打氣很熱烈，希望下次能在更大的場地舉辦。

▼中國男籃荃灣出戰取首勝精彩畫面▼



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北京奧運香港已協辦 鄭泳舜期望有更多合作

對於國家隊首次以香港為主場作賽，鄭泳舜說香港屬於中國的一部份，國家隊以香港為主場亦理所當然，如果日後有更多比賽需要香港借出場地，相信香港亦會非常願意。

至於中港主辦、合辦比賽，鄭泳舜說一直都有，早於2008年北京奧運香港已協辦馬術比賽。他期望未來能舉辦更多大型體育盛事，指有更多高水平的比賽以香港為國家隊主場，可以推動香港的體育文化發展。未來最快的大型合作體育盛事為由香港、澳門、廣東合辦的2025年全運會，鄭泳舜亦很高興香港能夠參與。

劉兆佳：香港舉辦國際盛事 發揮超級聯繫人角色

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，中央其實一直支持香港舉辦多點國際盛事，一方面鞏固和強化香港的國際地位，為香港帶來更多發展機遇，另方面讓香港可以為國家做好超級聯繫人的角色。

劉兆佳說，過去由於反對派的干擾和破壞，尤其利用國際盛事打擊香港聲譽，再加上新冠疫情和嚴厲的防疫措施，過去一段頗長時間香港脫離了國際社會的視野。他認為今後在中央的支持下香港應可多點舉辦國際活動，尤其與「一帶一路」和區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）有關的會議和展覽。

鄭雁雄亦指，當前香港正處在由治及興的關鍵時期，中聯辦將全力支持特區政府積極打造國際體育盛事之都，增強香港發展新動能，一如既往支持行政長官和特區政府依法施政。

啟德體育城設計圖。（土木工程拓展署）

硬件需要跟上 體育場地仍有不足

可以預期，未來會有更多國際級的體育盛事落戶香港，推動香港的體育文化事業，然而硬件配套亦需要跟上。劉兆佳就提到，由於未來會舉辦更多國際活動，香港需要有更多的設施和配套來配合。

鄭泳舜亦說，原來香港有很多場地例如伊館，並不完全符合國際比賽規定，雖然啟德體育城明年啟用，但現時較為欠缺舉行中型賽事的場地。他期望政府審視各項體育場地供求數目的報告盡快出台，而石門體育園及其他項目則要盡快開始規劃動工，以配合未來愈來愈多的體育盛事。

楊潤雄：歡迎國家隊以香港作為主場比賽

現場觀賽的文化體育及旅遊局長楊潤雄，今日（24日）早上亦在電台表示，賽事氣氛很好，隨着啟德體育城明年落成，本港將有機會舉辦更多高水平國際比賽，歡迎國家隊以香港作為主場比賽，或與香港切磋。

今年1月16日上任的鄭雁雄，在傳媒春茗中說過中聯辦要做到「懂香港、愛香港、為香港好」，有政界人士指，今次觀賽反映中聯辦貼地親民，預期未來亦會繼續走入社會。