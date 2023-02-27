民建聯訪前海晤曾湃 商加強合作便利人才往來

民建聯代表團上周六訪問前海，討論加強香港和前海合作，民建聯主席李慧琼表示，此次考察參訪收獲豐盛，在兩地恢復全面通關下，期望今後雙方有更密切的聯繫和合作，便利人才往來。



李慧琼上周六帶領民建聯工商專業委員會代表團訪問前海管理局，團員包括周浩鼎、陳恒鑌、黃英豪、陳仲尼、黃俊碩、葛珮帆、陳永光、洪錦鉉、李聖潑、柯創盛、潘景和及余仲良等十三人，與深圳市委常委、前海合作區黨工委書記、南山區委書記曾湃會面。

民建聯在會上表達，盼香港會計師能通過考試在前海執業，中醫藥科研可在前海進行，及推動前海港深合作區仲裁服務發展。另外，會上民建聯亦提出探討如何用好最新發布的前海金融三十條，助力香港金融機構在前海拓展業務。民建聯同時參訪前海管理局、深圳國際仲裁院、前海青年夢工場及中國建築國際集團的組裝合成房屋項目。

民建聯工商專業委員會主席周浩鼎律師表示，座落前海的深圳國際仲裁院，據了解，現時已累計處理金額合超過1,000億元的民事糾紛，深圳國際仲裁院有三分一的核心董事來自港澳知名人士。他又指，前海也是先行先試運用香港普通法制度處理民事訴訟，有助加強港深合作。現時大灣區律師執業考試已實踐至第三年，越來越多的香港律師業界，可到大灣區執業，及參與爭議解決服務，拓展業務機遇。

周浩鼎又表示，這次和前海當局交流，再提到前海駁通香港的鐵路，洪水橋站預計2030年落成，前海當局表示他們準備就緒，周浩鼎期望香港繼續積極推動，盼早日見到鐵路駁通。

立法會議員陳仲尼表示，前海發展規劃的重點產業是金融業，兩地的合作關鍵就是「強強聯手」。另一立法會議員葛珮帆表示，創新科技是深圳的重點發展產業，香港定位為國際創科中心，必須就人流、物流、資金流、信息流等與內地互聯互通，民建聯提出應優化「港人港稅」政策，讓更多香港科創業界進入深圳前海工作、開業。

立法會議員黃俊碩表示，會上亦就專業服務融合提出建議前海當局以先行先試方式，容許香港會計師在前海提供有限度專業服務，亦將會在今年兩會提案中繼續爭取，包括經專屬考試後，讓香港專業會計師在大灣區九個城市提供專業服務。立法會議員陳永光表示，介紹了香港的中醫藥發展、科研和教育的情況，並表示希望中醫藥科研可在前海進行、香港註冊中醫師希望能夠在粵港澳大灣區執業。