環保署擬禁住宅裝修用大電炮拆牆限鑽牆時間　議員憂難執法

多名立法會議員在環境事務委員會會議上，均關注當局如何執行《噪音管制條例》修例建議，限制住宅裝修時使用大電炮及限制鑽牆時間。環境保護署則回應指會與物業管理公司合作，搜集證據。



港府推算每日全港每7人便有1人深受裝修噪音滋擾，建議修訂《噪音管制條例》，禁止住宅裝修時使用10公斤以上撞擊式破碎機，即俗稱電炮，而10公斤以下的破碎機需先向環保署呈報，並於指定5日內朝9晚6內完成：同時限制撞擊式鑽孔機的使用時間。



實政圓桌立法會議員田北辰今日(27日)於立法會環境事務委員會表示，其立法會的辦公室深受噪音影響，又指不少住戶每次投訴處理需時，執法人員抵達時，工序已完成，當局難以執法。

新民黨議員陳家珮亦指，市民難辨噪音高低，憂慮搜證有困難。環境及生態局副局長黃淑嫻回應指，除環保署負責噪音條例執法外，食環署及治安執法部門亦能檢控，而環保署設有24小時投訴熱線，人員會於非辦公時間執法。

議員謝偉銓則關注責任問題，裝修違規問題會波及業主，擔心「殺錯良民」。環保署署長徐浩光表示，違規應由主要承辨商負責人負責，至於業主是否「上身」，則要視乎當時證據而判斷。

環保署助理署長(環境評估)曾世榮亦稱，並非以聲音分貝高低執法，若使用者在合法指定以外時段使用，即屬於違法。曾又說，舉證上只需要有大廈管理員聽到噪音、破碎廢物佐證，「執法人員再摸摸部機(破碎機)是暖的」，便能執法，並稱定額罰款1.5萬元下，人員能同日多次就違法行為罰款，加強執法效率及阻嚇性。