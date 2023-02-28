法治教育督導委員會首次會議　同意盡快培訓法治教育領袖

律政司「法治教育督導委員會」今日（28日）下午召開首次會議。作為督導委員會主席的律政司司長林定國表示，委員會將全力推動及盡快開展「法治教育領袖培訓計劃」，推廣一致和正確的法治信息。



律政司「法治教育督導委員會」今日（2月28日）召開首次會議（政府新聞處圖片）

本月初成立的「法治教育督導委員會」並開展全新的「法治教育領袖培訓計劃」是二○二二年《施政報告》中律政司推進的重點政策措施之一。今日的首次會議討論及通過督導委員會職權範圍，及「培訓計劃」的初步框架。

督導委員會同意在其下設立兩個工作小組，分別由終審法院非常任法官陳兆愷和立法會議員簡慧敏擔任小組主席，跟進「培訓計劃」的課程及教材設計以及相關的統籌及協調工作。

「培訓計劃」會以法治理念為主軸制訂課程和教材，以淺白易明的方式教授在「一國兩制」原則下，香港法治以及法律制度相關的基礎議題，內容涵蓋《憲法》、《基本法》、《香港國安法》、內地法律制度，及香港普通法制度的基本概要等。「培訓計劃」旨在培訓社區不同界別的「培訓者」，提升他們在多元的社區工作及崗位中，向他人傳遞正確法治信息的能力和成效，從而達到全方位推廣法治教育的目標。

林定國表示，督導委員會將全力推動及盡快開展「培訓計劃」，務求在社區不同層面推廣一致和正確的法治信息，讓市民大眾自覺成為法治的守護者，共同說好香港的法治故事。