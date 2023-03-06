忠誠存疑｜資深人大代表疑因持BNO　遭勸退未能爭連任

兩會正在北京召開，《金融時報》今日（6日）報道指去年底港區全國人大代表選舉時，有打算競續連任的代表，因持BNO護照被勸退。有現任港區人大向《香港01》承認，港區人大選舉並無明確訂明持BNO者不能參選，惟有關方面確曾私下有暗示持BNO者不宜參選。



該名港區人大更稱，確有耳聞有一至兩位「老委員」、「老代表」因持BNO而未能競續連任。



去年底舉行的十四屆港區全國人大代表選舉，是2019年反修例風波後的首次「國家級」選舉，由於落實「愛國者治港」原則，有關方面嚴格審查候選，以防「外國勢力」干擾香港。

據《金融時報》報道指，至少一名有意尋求連任的港區人大代表，因為持有英國BNO護照，而被拒入閘：又指有前港區人大代表指出，以往持BNO護照人士都可以參選，認為是次「落閘」意味「放棄護照，否則不能參選」。

全國港澳研究會顧問劉兆佳（資料圖片）

報道更引述全國港澳研究會顧問劉兆佳指，持有外國護照可能構成「安全風險」，指國家正面對來自英、美等國家安全威脅，而「英國給予BNO途徑去取得居留權和國藉...…這產造了忠誠問題。」

有現任港區全國人大向《香港01》表示，確有聽聞有一至兩位「老委員」、「老代表」因持BNO故未能競續連任，又指相關消息早於港區人大選舉時已流傳，不過眾人對此並無說破，成為「不能說的秘密」。

《香港01》翻查第十三屆港區人大代表名單，與第十四屆名單作比較，有21名人大代表沒有尋求連任，包括：馬豪輝、王庭聰、盧瑞安、葉國謙、田北辰、李君豪、吳亮星、陳亨利、陳智思、林龍安、鄭耀棠、洪為民、黃均瑜、蔡素玉、廖長江、譚志源、顏寶鈴、霍震寰、黃友嘉、黃玉山、譚耀宗。

不過，廖長江只是「轉跑道」當上全國政協委員，更名列十四屆全國政協主席團名單上，料以政協「新丁」身份晉身政協常委。

梁振英曾質疑有立法會議員拒放棄外國護照

而全國政協副主席梁振英今年二月出席一個有關國安教育活動時，曾公開質疑有立法會議員保留外國護照。他指有議員被傳媒問到為何不肯放棄外國護照時「講一番廢話」，強調他對這些不放棄外國護照但繼續當議員的人說任何說話，都「聽不入去」。