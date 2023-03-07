卓永興偕議會運動健將夜跑　尖沙咀來回1公里小菜一碟？

政務司副司長卓永興今日（7日）在Facebook分享，指昨晚（6日）應油尖旺民政事務處邀請，連同兩位運動健將、立法會議員鄭泳舜、陸瀚民及一眾青年在尖沙咀海濱長廊夜跑。



卓永興透露，眾人分三組由文化中心跑到K11 Musea後折返。根據地圖顯示，兩點相距約555米，來回則跑了約1.1公里，相信昨晚的夜跑對於有參與渣打馬拉松的卓永興、鄭泳舜和陸瀚民來說應是小菜一碟。



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卓永興表示，昨晚參加了第八年舉辦的「油尖旺 x 青年跑」夜跑，過程十分愉快，很值得和大家分享。他指，計劃安排學員在教練指導下晚間進行夜跑。參與的學員都是二三十歲的青年，他們參與計劃，一則可以強身健體，二則可以擴闊社交圈子。

他透露自己昨晚參與了學員的部分操練，在熱身之餘，藉和青年人混在一起，為他們打打氣。開跑前，學員和他交流以夜跑減壓和減磅的意見。交談間很感受到青年人的開朗、朝氣和正能量，加深了他對青年一代的了解。

根據地圖顯示，兩點相距約555米，來回則跑了約1.1公里。（Google Map截圖）

卓永興又分享昨晚夜跑的模式，眾人分三組由文化中心跑到K11 Musea後折返，期間隊員會輪流跑上頭位「破風」，形容「很有趣味性和團隊精神」。

卓永興認為夜跑是很適合在城市進行的運動，只需要一雙運動鞋，下班或晚飯後，獨個兒也可以隨時起動，時間上長短由人。除鍛練體能外，跑出一身汗對舒緩工作上的疲憊和壓力、促進精神健康，有很大幫助。他最後更鼓勵市民夜跑：「有興趣的話，大家可以換上運動鞋，嘗試在晚上跑步，考驗一下自己的體能和探索一下夜香港的風貌啊。」