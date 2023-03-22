新思維3月28日設宴20圍籌款 全體問責官員缺席

自居議會中間派的新思維今年成立第六周年，主席狄志遠向傳媒透露，該黨將在3月28日於太古一間酒樓設籌款晚宴，籌得款項將用作起動地區工作。他透露，晚宴邀請了政府各司局長及官員出席，惟大部分均以「工作繁忙，未能抽空出席」為由婉拒邀請，最終無政府官員出席晚宴。



不過，有官員私下向狄志遠表示支持，更願意捐款給該黨：「（當日）唔得閒，嚟唔到，但你嘅路線我支持，我捐少少錢啦。」不過，他未有透露該官員身份。



狄志遠指問責官員均以事務為由，未能出席新思維的籌款晚宴（資料圖片）

狄志遠透露，籌款晚宴原定設於尖沙咀一間酒樓，預期設28圍，惟因酒樓安排，最終移師至太古一間酒樓並擺20圍枱。被問到為何選擇於3月28日設宴，狄志遠笑稱「3月28日」的廣東話諧音是「生意發」，形容當日是「好日」。

狄志遠表示，該黨邀請了政府各司局長及官員，不過經一輪查詢後，各人均以「沒有空出席」推卻邀請。另外，狄志遠透露將有民主黨人出席。

狄志遠強調，是次晚宴是為了起動地區工作，期望籌得款項足以應付辦公室未來一年支出及額外聘請兩名員工。粗略估計，新思維需籌得近百萬元才「達標」，被問到是否有信心可籌得足夠款項時，狄志遠坦言，有不少過往一直支持該黨的人士都以「唔掂政治」為由婉拒捐款，今年有繼續捐款的都或因經濟環境變差而減少捐款金額，不過他有信心可以達標。

同樣是周年活動，上月經民聯的十周年晚宴，政府高層幾乎全員出席，特首李家超更上台致辭。不過，經民聯的活動純屬慶祝性質，而該黨在立法會有9名立法會議員。