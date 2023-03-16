區會選舉｜狄志遠斥無遊戲規則不公平　促盡早公布並諮詢2個月

政制及內地事務局局長曾國衞昨日（15日）回覆社福界立法會議員狄志遠有關區議會選舉安排的書面質詢時，僅回應：「目前檢討仍在積極進行中，而建議細節仍有待進一步敲定」。狄志遠今早（16日）接受電台訪問時形容當局答覆「答咗等於無答」，促請當局盡快公布下屆區議會產生形式、時間表等「遊戲規則」，他期望當局至少預留兩個月諮詢期，舉辦公聽會等供市民反映有關區議會的意見。



曾國衞昨日（15日）回覆有關地區行政的質詢指：「目前檢討仍在積極進行中，而建議細節仍有待進一步敲定，因此暫時未宜公開，政府會爭取早日完成檢討並適時公布詳情；倘建議涉及任何法例修訂，政府定會按程序提交立法會審議。」

狄志遠表示，自新政府成立後，已提出有關地區行政未來該如何推展等問題，強調地區行政十分重要，涉及民意、衞生等議題。惟當局昨日僅以「持續檢討」、「繼續跟進」等字眼回覆，他對此感到不滿：「（回覆）164個字，答完等於無答，又無時間表！」

他續指，若今年底進行區議會選舉，需要預留兩個月為候選工作，即當局剩下不足半年的時間便需推出區議會安排計劃、進行諮詢、劃區等工作，直言時間緊湊；目前已有不少有心人士在地區開始做準備工夫，若當局不及早向地區人士提供「遊戲規則」，對其而言並不公平；加上，過去區議會工作不理想，地區行政責任轉嫁給政府部門，增加其工作量，故當局需盡快交出區議會選舉方案。

狄志遠表示，聽聞區議會的選舉方式將會改變，包括增設間選議席等，他期望當局保留大部分議席為直選，以保持區議會的代表性。