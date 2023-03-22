梁振英鼓勵學生「走出去」：不只在街頭巷尾的診所做醫生

全國政協副主席梁振英擔任主席的共享基金會，在多個地方提供白內障手術服務，已經完成了超過1,000宗手術。



梁振英與11間學校40名中學生舉行連線活動，與駐老撾中國大使姜再冬、共享基金會項目總監劉思達及廣西醫療隊交流，並在橫額上寫上打氣字句，將會送到老撾交給廣西醫療隊。



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共享基金會已完成過千宗百內障手術

共享基金會於2022年9月14日在老撾首都萬象完成第1個例白內障手術，並於2023年3月12日於非洲吉布提完成第1,000個手術。截至2023年3月22日，基金會全球已完成1,386例手術。

梁振英在交流會上鼓勵學生考慮「走出去」，在國際社會上擔任要職。梁振英說：「在國家逐步走向世界舞台中央的時候，我們作為中國香港人的生涯規劃不只是考慮香港，要考慮這個世界和我們的國家，當我們擴展醫療人道主義援助工作，同學的天空就不只在街頭巷尾的診所做醫生。」他希望學生思考自己的未來和作生涯規劃的時候，要立下大志，能夠跳出鯉魚門、跳出深圳河。

姜再冬指，共享基金會的工作對加深中老人民的關係有積極作用，很高興基金會可以為無數老撾人帶來光明。