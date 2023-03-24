選舉模式變更牽動組織架構　民建聯設改革小組檢視方針

新時代下，本港政治角力少，發展經濟、促進大灣區融合成重中之重。民建聯將包括執委會換屆選舉等延遲不多於3個月，早前更成立改革小組，討論黨內轉變方針，並決定將青年民建聯及工商專業委員會「升格」為支部，連帶18區地區支部，總設20個支部。本次內部改革方案龐大，有人指工作已進行數月，待時機成熟再進一步諮詢領導層。



民建聯派多人參選第七屆立法會選舉。（資料圖片/歐嘉樂攝）

主打直選或難有優勢 區議會料委任專業人士

事實上，區議會換屆選舉將於本年底舉行，雖然至今未有定案，但各政黨、政團亦已着手部署，或需盡快調整政黨方向。有民建聯黨內人士直言，當然希望區議會議席回復2019年之前的佔比，但至今政府未公佈方案，難以定奪。另有人指選舉方式將會改變，預料有間選、委任，而民建聯一直「主打」直選的方式，故本次內部改革有重要性。亦有人指，過往區議會有委任制時，多數被委任者是專業背景，民建聯多為直選出身，或需作改變。

上次區議會換屆選舉，建制派失去大部份議席。（資料圖片/羅君豪攝）

黨內人士：每數年檢視 以適應政治環境轉變

有黨內資深人士稱，民建聯每發展數年，都會有類似的探討，以適應逐漸轉變的政治環境。該人士稱，民建聯本身「立足基層、面向中產」，但現時形勢卻需更積極向商界、專業人士等發展，故早前主動出訪東盟各國。他又稱，經濟、商業是黨內「短板」，而本次「升格」兩個委員會，表示更重視青年、工商等工作，將會設專員並分撥資源跟進。

不過，亦有黨內人指本次改革是「摸着石頭過河」，稱早年已有不少人大談青年、工商議題，但實際上因早年的選舉方式，令黨內仍側重直選選票導向。他認為，如今「升格」兩個委員會，隨着資源分配改變，青年、工商等工作的比例會大大提高，工作模式亦有所不同。

民建聯主席李慧琼（資料圖片/林靄怡攝）

至於黨內崗位安排，有人則指因為早前召開「兩會」，部份黨員不在香港難以「拉票」，故延遲黨內換屆，而副主席、主席人選仍未有討論。對於換屆時間，雖未有正式公佈，但較多人稱6月舉行比較合理。