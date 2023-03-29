消息：區會直選議席縮減　以分區委員會劃選區　增間選委任議席

本屆區議會任期今年底屆滿，當局仍在檢討地區行政事宜和區議會職能。有消息人士向《香港01》透露，日後的區議會將由直選、間選和委任議席組成，直選選區劃界會以「分區委員會」為基礎，並採取「雙議席單票制」。不過，三種議席的比例仍待與中央磋商，故仍未能公布區選檢討詳情。



政府正檢討區議會職能，擬減少直選議席。（盧君朗攝/資料圖片）

據了解，區議會將以混合方式產生議席，包括從撲滅罪行委員會及防火委員會中產生的間選議席；由政府挑選當區的專業人士，如校長、企業家等而產生的委任議席；及採取「雙議席單票制」的直選議席，消息人士坦言：「相信直選議席只保留三分一，甚至四分一。」

以分區委員會作直選選區劃分礎

而選區劃分也會作出重大轉變，據悉政府打算以「分區委員會」作為選區劃分基礎。以中西區為例，以往區議會選區範圍共15個，包括：中環、半山東、衛城、山頂、大學、觀龍、堅摩、西環、寶翠、石塘咀、西營盤、上環、東華、正街及水街。

但擬議的新選區劃分方案下，中西區選區只剩下三個選區，分別為中環及半山、堅尼地城及石塘咀、及上環及西營盤，但選區範圍亦因而變相擴大。

地區人士直言，倘政府重新劃分及擴大選區範圍，同時又加入間選及委任議席，直選代表必大幅「縮水」，選舉的競爭將更為激烈。

港澳辦主任夏寶龍上月在深圳聽取特區政府匯報近期施政，包括地方行政檢討。當日到深圳的港府官員包括政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞和民政及青年事務局局長麥美娟。