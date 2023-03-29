旺角商業地王低價賣出　財庫局：地政總署底價已合理反映

3月初，旺角洗衣街前水務署及食環署用的商業地王以47.29億元批出，樓面呎價僅3,103元。該地皮去年2月最高估值達到228.6億元，去年年底跌至121.9億元，市場最終估價下限為56.4億元，但批出價格較預期下限更低16%。



立法會議員謝偉俊提出書面質詢，問到該地皮有否設立底價。財經事務及庫務局局長許正宇回覆指，政府每次售地都會有底價，價格至少達標才會出售，而該地皮的底價已合理反映各項因素。



旺角洗衣街前水務署用地。（資料圖片/呂諾君攝）

要興建天橋、社區會堂等設施

旺角洗衣街地王價格令市場震驚，財庫局指政府出售每幅地皮都設有底價，到價到會出售，截標當天進行估值，機制行之有效。局方指，旺角地皮中標發展商需興建公共交通交匯處、社區會堂、一系列的社福設施及行人天橋連接現時的天橋網絡，地政總署的底價已合理反映這些項目的複雜因素。

服務市民69年的旺角水務署早年通過重建，並改劃用地成商業用途。。（相片來源：水務署）

財庫局認為，個別地皮成交結果不會對市場有長遠影響，強調政府賣地的政策目標一貫是維持穩定及持續的土地供應，以滿足社會的需要，不受短期價格波動影響。

至於賣地收入如持續減少的影響，財庫局指會透過發展經濟增加收入。而開徵新稅項方面，局方說政府須清楚考慮新稅項的政策目標，並且讓社會有充份的討論，才能作出權衡和取捨，政府正進行相關研究及準備工作。