工聯會7個地區辦事處　5月2日起代辦「社保通」

工聯會今日（30日）與大灣區多個城市的社會保險基金保障局，舉行大灣區「社保通」跨境代辦合作協議的簽署儀式。工聯會全港7個地區服務處將於5月2日起，為港人提供代辦或購買「社保通」服務。



政務司司長陳國基表示，是日簽署協議，意味深化香港與大灣區的合作，為港人在參加社保方面帶來更大便利，更好融入大灣區。他指隨着香港與內地通關，兩地深化合作大有可為，冀各界繼續合作，打造大灣區成為更宜居的地方。



陳國基表示，大灣區為港人提供更多發展機會、生活空間、工作機會，指多項政策先後出台，大大便利港人在大灣區工作、生活，令在內地港人享有多項福利。他指，工聯會多年來都為港人提供諮詢服務，更在內地設地區辦事處，港府對此表示充份感謝。他指，是日簽署協議意味粵港合作，為港人在參加內地社保方面帶來更大便利，更好融入大灣區。

冀可實現金融跨境通用

廣東省政府副省長張新表示，深化香港與大灣區的合作是各政府的責任，又引述國家主席習近平指要支持港澳更好融入國家發展大局，故簽訂協議，令灣區人才流通更有成效。他認為，「社保通」方面可以實現金融跨境通用，為港人就業、創業提供更便利的條件。

工聯會會長吳秋北致辭時表示，大灣區 「社保通」與工聯會合作在香港落地，有助推動大灣區融合，進一步實現大灣區城市政策對接、福利銜接作出良好示範作用，也是質徹落實大灣區發展規劃綱要中，建設大灣區共同家園的精神，是新時代下 「民有所呼，我有所應」的成功實踐。

工聯會七個代辦或購買「社保通」的代辦點包括：港島東、九龍城、觀塘、油麻地、沙田、元朗以及荃灣。