復活節‧有片｜李家超灣仔海濱與市民傾談　並與市民合照

復活節長假首日，特首李家超到灣仔海濱長廊拍攝，沿途與市民傾談。



有市民向《香港01》提供影片，顯示李家超與攝製隊在灣仔海濱長廊拍攝，有數名市民與李家超談話，當中包括小數族裔人士，附近有其他市民在旁邊做運動。

有現場市民稱，李家超從灣仔海濱向銅鑼灣方向前行，沿途有市民要求合照。

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其後李家超在Facebook表示，今早約幾名同事到灣仔海濱長廊緩步跑，沿途有不少市民跑步、散步和做瑜伽也有人在海傍寫生。他在灣仔碼頭附近的「渡輪碼頭畔主題區」，看到不少家長帶着小朋友與寵物玩樂，也有年輕人在藝術裝置前「打卡」。而灣仔北鴻興道「水上運動及康樂主題區」，有人踏着「鴨仔船」水上單車。李家超說：「快樂，真的可以來得很簡單。」

《施政報告》提到要在香港島建造全長約60公里的「活力環島長廊」，計劃在5年內駁通最少九成長廊。至於維港兩岸，李家超表示目前已開放了約25公里長廊，並會繼續延伸，其他地方即長沙灣、東九龍等地將陸續開放。荃灣海濱則正進行工程，提升設施和設計。

李家超說，希望增設更多休閒設施及空間，為市民增添快樂，提升生活的幸福感。

李家超上任後曾經多次落區探訪，今年1月20日即年廿九，他在無預警下探訪長亨邨獨居長者。而去年7月30日，李家超亦到深水埗探訪劏房戶。