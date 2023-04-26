孫玉菡北上考察一次又一次坐輪椅　背後原因令人暖心｜政壇諸事町

勞工及福利局局長孫玉菡率領社福界到珠三角考察，連日來孫玉菡一次又一次被拍到坐輪椅，到底所為何事？

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社福考察團 參觀安老及傷健人士院舍

原來孫玉菡帶領的社福界考察團，正在深圳前海、廣州和中山三地考察安老及傷健人士院舍，了解他們的最新設施，探討與內地合作關係，兩名立法會議員管浩鳴和蘇長荣也有參與。

考察團到了廣州市居家養老服務綜合示範中心、殘疾人康復中心、省殘疾人文化體育與康復輔具中心、安老院、傷健幼稚園參觀，與當地業界交流，了解如何為傷疾人士提供工作培訓，孫玉菡亦親自試坐輪椅，又體驗電動輪椅的操作。

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考察團亦參觀了南沙區養老院和廣州市鴻慈養老院，從相片所見有多項休閒設施，包括氣墊球（Air Hockey）。按原有政策申請入住南沙區養老院的香港長者，每月費用一般約2,000多元人民幣，平均輪候時間約25個工作天。

管浩鳴也試坐了輪椅籃球常見的輪椅，擺了個打籃球姿勢拍照。管浩鳴透露，在「兩會」期間曾與一名殘疾人士交流，對方說：「我不希望成為社會負擔，當然不介意您來幫我，但我希望可以回饋社會。」