何永賢「拖人落水」　夥輕紗遮面同事參加平板艇比賽｜政壇諸事町

第一屆「九龍東賽艇節」及平板賽艇比賽今日（23日）在觀塘海濱舉行，全日18場不同賽事，合共79人參加，當中包括房屋局局長何永賢，她更將一位同事「拖落水」。女士愛美白，雖然今早天陰有霧，何永賢做足抗曬準備，戴了闊邊帽；一同出賽的隊員包得更實，除下遮面輕紗，原來是屋宇署署長余寶美。除了上屆政府勞福局局長羅致光參加維港泳，官員落水甚少，何況是參加水上比賽，兩位勇氣可嘉。



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出戰奪獎 何永賢FB撰文：該項目只有兩隊

第一屆「九龍東賽艇節」今日在觀塘避風塘舉行，18場比賽分為500米短距離衝刺賽和3公里長距離繞圈賽，當中多個政府部門均踴躍參賽。

何永賢在Facebook專頁撰文，提及為應付這場比賽，她與余寶美在過去兩個星期日，每次接受教練半天訓練，總算有回報，二人出戰即奪獎。不過她在貼文加了hashtag「#意外獲獎」及「#雖然該項目只有兩隊」。

她說透過這活動能夠親身體驗觀塘海濱由陸上起動到水上，「今天真的很興奮！」，感謝所有在「起動」背後默默耕耘的人，並多謝被她「拖落水」的余寶美署長及教練。

何永賢指開放天橋底 今日看到「四層風景」

何永賢在會賽後表示，觀塘海濱觀塘繞道天橋底以往都是圍封了的空間，用來擺放建築廢料，市民用不到；海面以前是躉船將廢物廢料運走，所以以前市民來到是無趣味、無生氣。「但我今日來到看到四層（風景），每層都截然不同，尤其係天橋底呢部份，十分好睇、好多活動。」

該活動由香港藝土民間有限公司和賽艇協會合辦，並由發展局起動九龍東辦事處和海濱事務委員會全力支持。現有設有賽馬會划向夏日嘉年華，透過VR虛擬實境賽艇體驗、1分鐘賽艇挑戰和平板賽艇模擬體驗等，市民毋須落水可能感受到。