立法會｜何君堯促教育社福開支比例大減　否則明年預算案投反對票

立法會昨日及今日（26及27日）二讀辯論《財政預算案》的《2023年撥款條例草案》，議員關注不同議題，包括政府財政狀況、輸入外勞和香港出生率等。



謝偉銓指政府開支較回歸前大增4倍，認為要精簡公務員職位。而何君堯則認為明年必須下調教育、社會福利和醫療開支佔收入的比率，揚言如果無明顯改善，會在明年《財政預算案》撥款投下反對票。



謝偉銓倡刪減職位 陳沛良建議拓新收入

謝偉銓認為，公共資源「好易被人濫用」，要求刪減重複、過時、低效的職位。陳沛良亦關注公共財政狀況轉弱，認為要開拓新收入來源，提高財政儲備以應對下一次公共危機。

何君堯則表示，教育、社福和醫療開支佔政府收入58%，認為明年必須下調至30%，揚言如果明年沒有明顯改善，將於《財政預算案》的撥款草案投下反對票，而今年則有可能投棄權票。

不同行業代表議員均表示人手不足，包括飲食業。（資料圖片）

多人呼籲入外勞 林振昇倡追蹤高才通就業情況

多名議員關注輸入外勞。黃俊碩提到會計界「人手短缺到連有呼吸都請」。張宇人亦表示繼續爭取飲食界適量輸入外勞，否則就算陸續有旅客訪港，業界都沒有足夠人手款待客人。

林振昇則關注「高端人才通行證」計劃過萬人獲批後的就業情況，某些行業是否已經足夠，而要調整計劃的適用行業。

而李鎮強則表示，政府要思考如何提升出生率，建議推出累進式子女免稅額。他說《財政預算案》提出子女免稅額由12萬元提升至13萬元，只是象徵性，除開每月百多元，「連尿片、奶粉都唔夠買。」