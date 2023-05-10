黃大仙召救護車等最耐　陳凱欣批4代局長答案類似　促建急診醫院

黃大仙是全港人口老化最嚴重的社區，但召救護車並送抵急症室的平均所需時間，過去3年平均時間為54分鐘，明顯高過全港平均的44分鐘。



多名議員對此表達不滿，陳凱欣更指4代負責醫療的局長都只是交出類似答案，議會討論20年沒有進展，促政府答應在黃大仙興建全新急診醫院。



2021年10月14日，航拍啟德發展區新急症醫院地盤，該地盤在「獅子山」吹襲期間錄得沉降超標，工程需要即時暫停。（資料圖片/梁鵬威攝）

黃大仙人口老化 局方指要覓地建急診醫院

位於油麻地的伊利沙伯醫院，將會逐步轉移服務至2025年落成的啟德急症醫院，牽動油尖旺以至鄰近區域的急診需求。而九龍中的黃大仙人口老化，召喚救護車至到達急症室的時間亦是全港最長。

陳凱欣促請政府在黃大仙興建新的急診醫院，或保留伊利沙伯醫院的急診服務。然而局方回應指，黃大仙聖母醫院不適合加設急診服務，需要覓地興建，又提到要考慮其他地區的需求。

局方認為，九龍中聯網醫院病床數目不低，只是部份地方偏遠，以至需要較長時間才能到達急症室。又指現時九龍中聯網醫院每1,000人就有4.3張病床，是7個聯網之中第2多，未來10年更會增加至每1,000人有6.9張。

伊利沙伯醫院服務將搬到啟德急診醫院。（資料圖片/馮國良攝）

啟德醫院服務僅伊院「搬過去」 鄭泳舜促保留急診

多名議員會後向傳媒表達不滿，陳凱欣指舊區醫療惡化嚴重，黃大仙區欠缺急診醫療。對於局方提到啟德醫院將落成，她強調其實是伊利莎白醫院的病床「搬過去」。

民建聯九龍中立法會議員李慧琼指，現時做法是將伊莉莎白醫院服務分享至啟德醫院，希望黃大仙區有急診服務。醫療衞生界立法會議員林哲玄亦認為要加設醫院，但同時要解決附近道路的交通問題。

民建聯九龍西立法會議員鄭泳舜則認為，油麻地到其他區方的醫院並不方便，要求伊莉莎白醫院保留急診，確保市民在安全時間到達醫院。