特區政府斥美國宗教自由報告：無稽！險惡用心再次表露無遺

特區政府今日（16日）反駁美國國務院公布的二○二二年全球宗教自由報告，指「所謂」報告假借宗教自由之名，就本港落實《香港國安法》等情況作出政治抹黑並混淆視聽，散布誤導和無稽言論，斥美國的險惡用心再次表露無遺。



特區政府強烈敦促美國立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，並立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。



政府發聲明反駁美國國務院最新的宗教自由報告。（資料圖片）

美國國務院最新發表的全球宗教自由報告提及，關注本港在落實《香港國安法》後的人權自由受侵蝕，又指本港的高度自治正在消失。政府發言人對此回應指，對美國故技重施，通過所謂年度報告借題發揮，企圖以宗教自由之名，掩飾其卑劣的政治意圖，對盡責、忠誠和依法落實《香港國安法》的香港特區抹黑攻擊，表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指，特區執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，及就有關的人士或組織的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或宗教無關。發言人續指自《香港國安法》實施以來，市民生活和經濟活動回復正常，營商環境亦恢復，惟美國所謂年度報告一再對此實況視而不見。

發言人強調香港居民享有受到《基本法》、《香港人權法案條例》及其他相關法律保障的權利和自由，包括宗教自由和言論自由。發言人重申，特區政府堅決維護國家主權、安全和發展利益，維護《香港國安法》的權威，依法履行維護國家安全的職責和義務，同時依法保障香港市民享有的權利和自由，確保「一國兩制」行穩致遠。